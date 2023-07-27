SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı zammının Ekim ayında yeniden gündeme geleceğini ancak daha büyük bir zammın Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Ocak ayında emeklilere yansıtılacağını dile getirdi.
En düşük emekli maaşının 7500 TL olmasının ardından Temmuz 2023 dönemi için kademeli bir artış yapılacağı konuşulan emekliler Haziran enflasyonunun açıklanması ile hayal kırıklığına uğramıştı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77, memur emeklileri ise yüzde 17,55’lik zammı garantilemişti. Ancak ek artış ile bu oran yüzde 25’e tamamlandı.
Ancak artış emeklinin kök maaşına yapılınca zam milyonlarca kişinin aylığı 7600 – 7700 TL düzeyinde kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde tıpkı memurlar gibi 8.077 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.
EMEKLİLERDEN SEYYANEN ZAM TALEBİ
AA'da yer alan haberde Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.