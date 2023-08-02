SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu!

En düşük emekli maaşının 7500 TL olmasının ardından Temmuz 2023 dönemi için kademeli bir artış yapılacağı konuşulan emekliler Haziran enflasyonunun açıklanması ile hayal kırıklığına uğramıştı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77, memur emeklileri ise yüzde 17,55’lik zammı garantilemişti. Ancak ek artış ile bu oran yüzde 25’e tamamlandı.