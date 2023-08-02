SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu!
Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam emekliyi memnun etmedi. Gelen talepler ve itirazlar üzerine Erdoğan, ocak ayını işaret etti. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekliye ek zamla ilgili çok dikkat çekici bir açıklama geldi ve iki tarihi duyurdu.
En düşük emekli maaşının 7500 TL olmasının ardından Temmuz 2023 dönemi için kademeli bir artış yapılacağı konuşulan emekliler Haziran enflasyonunun açıklanması ile hayal kırıklığına uğramıştı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77, memur emeklileri ise yüzde 17,55’lik zammı garantilemişti. Ancak ek artış ile bu oran yüzde 25’e tamamlandı.
Ancak artış emeklinin kök maaşına yapılınca zam milyonlarca kişinin aylığı 7600 – 7700 TL düzeyinde kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde tıpkı memurlar gibi 8.077 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise Ekim ayını işaret ederek, “Ekim ayında Meclis’in de açılmasıyla büyük ihtimalle yerel seçimlerin startı siyasiler tarafından verilecek.
Seçim öncesinde Ocak 2023 döneminde daha yüksek zam yapılacaktır ama onun öncesinde Ekim ayında bu konu daha da konuşulacaktır. Ama hükümet acele etmeyecektir. Bunun içinse Ocak ayını bekleyip Mart 2024’teki yerel seçim öncesi daha yüksek oranda zam yapacaktır” dedi.