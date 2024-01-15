SGK uzmanı detayları anlattı: 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı?

Meclis’e sunulan kademeli emeklilik yasa teklifi içinse, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı. CHP’nin hazırladığı kanun teklifi yanlış bir kanun teklifi olmuş. EYT’lileri de teklifin içine koymuşlar. EYT de böyle oldu. İlk başlarda küçük küçük kanun teklifleri veriliyordu. Ama sonra EYT yasası çıktı. Burada da öyle olur, kademeli emeklilik gelir. Ama bu bir süreç, bir mücadele. Bu mücadele de iyi bir şekilde sürdürülüyor. O kişiler de EYT’liler gibi emekli olmayacaklar. Onlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş kademesinin öne çekilmesini istiyorlar” şeklinde yorumda bulundu.