SGK Uzmanı Ali Tezel Açıkladı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Ocak'ta Ne Kadar Maaş Alacak?

Ocak ayında yapılacak olan yeni zamlarla ilgili hükümetin planlarını açıklayan Tezel, "Ocak ayında tüm emeklilere yüzde 7 zam gelecek. Ayrıca, 2025 yılında asgari ücretliye de yüzde 10,5 oranında bir artış yapılacak" ifadelerini kullandı. Bu oranlarla, en düşük emekli maaşı 13 bin 375 TL’ye, asgari ücret ise 18 bin 787 TL’ye yükselecek.