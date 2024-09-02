SGK Uzmanı Ali Tezel Açıkladı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Ocak'ta Ne Kadar Maaş Alacak?
SGK Uzmanı Ali Tezel, Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Tezel’in verdiği bilgilere göre, Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 oranında zam yapılacak. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 13 bin 375 TL’ye yükselecek.
Temmuz ayında yapılan zamlarla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayında yapılacak yüzde 7'lik zamla birlikte, emekliler yeni yıla bir maaş artışıyla girecekler. Bu artışın emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmesi bekleniyor.
Tezel, ayrıca TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranının yüzde 24,73 olduğunu hatırlatarak, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oran üzerinden zam yapıldığını, memur emeklilerinin ise yüzde 19,31 oranında maaş artışı aldığını belirtti.
Ocak ayında yapılacak olan yeni zamlarla ilgili hükümetin planlarını açıklayan Tezel, "Ocak ayında tüm emeklilere yüzde 7 zam gelecek. Ayrıca, 2025 yılında asgari ücretliye de yüzde 10,5 oranında bir artış yapılacak" ifadelerini kullandı. Bu oranlarla, en düşük emekli maaşı 13 bin 375 TL’ye, asgari ücret ise 18 bin 787 TL’ye yükselecek.