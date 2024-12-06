SGK Uzmanı Açıkladı: Kıdem Tazminatında Bir İlk
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, çalışanların en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatıyla ilgili detaylar yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı kıdem tazminatı hesaplamalarına dair en güncel bilgileri paylaşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, tek tek hesaplama yaptı. Uzman isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karakaş, kıdem tazminatının bir yıllık çalışmaya karşılık, çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplandığını ve yalnızca damga vergisi kesildiğini belirtti. Özellikle asgari ücretliler için yaptığı hesaplamalar, tazminat tutarındaki artışın dikkat çekici olduğunu ortaya koydu.
KIDEM TAZMİNATINDA TABLO NASIL ŞEKİLLENECEK?
Karakaş’ın açıklamalarına göre tablo şu şekilde:
2024 Yılı: Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20.000 TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında 200.000 TL kıdem tazminatı alacak.
2025 Yılı: Asgari ücretin 26.500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025’te işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265.000 TL’ye ulaşacak. Bu da her yıl için 6.500 TL, 10 yıl çalışan için 65.000 TL, 20 yıl çalışan için ise 130.000 TL ek tazminat anlamına geliyor.
BEYAZ YAKALILAR VE YÜKSEK ÜCRETLİLER İÇİN ARTIŞ NASIL OLACAK?
Karakaş, yüksek maaş alan beyaz yakalılar için kıdem tazminatı tavanında da artış öngörüyor:
2024 Yılı: Kıdem tazminatı tavanı 41.822 TL olarak uygulanacak. Bu rakam, bir yıl çalışan bir beyaz yakalının alacağı maksimum tazminatı ifade ediyor.
2025 Yılı: Memur maaş katsayılarına ve enflasyon oranlarına göre bu tavanın 46.430 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Her yıl için yaklaşık 4.600 TL fark oluşacak.
Örneğin:
10 yıl çalışan bir beyaz yakalı, 2025 yılında işten ayrıldığında 46.000 TL fark alacak.
20 yıl çalışanlar için bu fark 92.000 TL’ye ulaşacak.