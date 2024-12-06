SGK Uzmanı Açıkladı: Kıdem Tazminatında Bir İlk

BEYAZ YAKALILAR VE YÜKSEK ÜCRETLİLER İÇİN ARTIŞ NASIL OLACAK?

Karakaş, yüksek maaş alan beyaz yakalılar için kıdem tazminatı tavanında da artış öngörüyor:

2024 Yılı: Kıdem tazminatı tavanı 41.822 TL olarak uygulanacak. Bu rakam, bir yıl çalışan bir beyaz yakalının alacağı maksimum tazminatı ifade ediyor.

2025 Yılı: Memur maaş katsayılarına ve enflasyon oranlarına göre bu tavanın 46.430 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Her yıl için yaklaşık 4.600 TL fark oluşacak.

Örneğin:

10 yıl çalışan bir beyaz yakalı, 2025 yılında işten ayrıldığında 46.000 TL fark alacak.

20 yıl çalışanlar için bu fark 92.000 TL’ye ulaşacak.