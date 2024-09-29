SGK Uzmanı Açıkladı! Emekli Aylıklarında Büyük Kesinti Olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, 1999 - 2016 arasında emekli aylıklarından kesilen uygulamanın tekrardan devreye sokulabileceğini açıkladı. Erdursun, sisteme ilişkin önemli bilgiler verdi.

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SGK Uzmanı Açıkladı! Emekli Aylıklarında Büyük Kesinti Olacak - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamaları, emekliler ve çalışan emekliler için önemli bir tartışma konusu haline gelirken, Erdursun, 1999-2016 yılları arasında emekli aylıklarından yapılan kesintilerin yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile alınması planlanan önlemler arasında, emeklilik sonrası çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarından Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi kesilmesi öne çıkıyor.

Bu yeni düzenleme, emekli olduktan sonra çalışan kişilerin maaşlarından yüzde 12,5 oranında GSS primi kesilmesini gündeme getirebilir. Bu kesintinin, emeklilik öncesi dönemde uygulanan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) gibi bir yükümlülük getireceği belirtiliyor.

Erdursun, bu düzenlemenin geçmişine atıfta bulunarak, 1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP'nin 29 Şubat 2016'da kaldırıldığını hatırlattı.

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