SGK Tespit Etti, 245 Bini Aşkın Emeklilik İptal

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında hem dijital denetimlerini hem de saha kontrollerini sürdürüyor.

“Çalışmadan sigortalı gösterilip emekli olurum” düşüncesiyle hareket eden yüz binlerce kişi bu denetimler sonucunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Bu kişiler, tespit edilmeleri halinde hem bağlanan maaşlarını kaybediyor hem de çeşitli yaptırımlara maruz kalıyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde konuya dair son detaylara yer verdi. Karakaş'ın yazısında yer alan ifadeler şöyle:

“Sahte sigortalılık ve sahte/naylon iş yerleri ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.

Unutulmamalıdır ki; SGK, özel sigorta değildir. Yasal şartlar geçekleşmeden prim ve belgeler verilmiş olsa bile 4/1-a (SSK) sigortalılığı mümkün değildir. Keza SGK mevzuatı uyarınca sigortalılık bir "hak" olduğu kadar, bir işverene bağımlı, ücret karşılığı ve fiilen gerçek çalışma şartlarına bağlıdır. Bu şartların biri bile eksikse, o sigortalılık SGK nezdinde yok hükmündedir.

245 BİN EMEKLİLİK İPTAL

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” ile hata payını neredeyse sıfıra kadar indirdi.

Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu tescillendi. 15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi. 16. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı.

Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda."

Kaynak: Türkiye Gazetesi