SGK Resmen Maaşa Bağlayacak! Birçok Kişinin Haberi Yok

Emekli Sandığı'na tabi erkekler için durum farklılık göstermektedir. Memur veya memur emeklisi olan erkekler, ölen eşinin aylığının %50'sini alırken; sigortalı ve Bağkur’lu olanlar, çocuk varsa %60 veya %50, çocuk yoksa %75 oranında dul aylığı alabilirler. Sağlık yardımları için prim ödemesi gerekmemektedir; devlet destekli sağlık hizmetleri bu hakları sürdürülebilir kılmaktadır.

DUL MAAŞININ KESİLME ŞARTLARI

Dul maaşı, yeniden evlenene kadar devam ederken, yetim aylığı ise babasını veya annesini kaybeden erkek çocuklar için yaş sınırlaması olmaksızın uzun süreli olarak ödenir. Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi başvuru yapılması gerekmektedir. Ödemeler, sigortalının ölüm tarihini takip eden ilk aydan itibaren başlar.

DUL MAAŞI ÖRNEK HESAPLAMA

En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL üzerinden yapılan hesaplamada, ölen kişinin çocuğu yoksa dul eşe bağlanacak maaş yüzde 75 oranında olur, bu da 9.375 TL’yi ifade eder. Eğer ölen kişinin çocuğu varsa, maaşının yarısı, yani 6.250 TL eşe bağlanır ve kalan miktar çocuklara eşit olarak dağıtılır. Örneğin, iki çocuğa 3.125’er TL, dört çocuğa ise 2.500’er TL bağlanır. Bu dağılım, ölen emeklinin maaşı toplamı aşılmadan yapılır.