SGK Resmen Devreye Girdi: 1 Gün Bile Çalışana 40 Bin TL Ceza!
1 gün bile çalışan için en az 40 bin TL ceza ödenecek. SGK artık o işletmeler için devreye girdi. Kayıt dışı istihdama yol açan ve sigortasız işi çalıştıran işletmelere ceza yağacak. SGK'dan habersiz yabancı işçi çalıştırılması durumunda da ceza verilecek.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sahaya iniyor. Kayıt dışı istihdam için devreye girdi. Çalışmalarını hızlandıran SGK, işletmeleri tek tek denetleyecek.
Milliyet’te yer alan habere göre, SGK, yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulundu. SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.
SGK, kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörler, küçük işletmeler ve yabancı işçilerin yoğun bulunduğu alanlarda bilgilendirme kampanyası başlattı. Kayıt dışı istihdamla mücadele için kapsamlı bir iletişim ağı oluşturulacak ve bu süreçte SGK'nın taşra teşkilatları ile yerel medya da aktif rol alacak.
SGK’DAN EN AZ 40 BİN TL CEZA!
SGK, bilgilendirme kampanyasında, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin ciddi idari para cezalarıyla karşılaşacağına dikkat çekti. Bir işçinin sadece bir gün sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası kesileceğini hatırlattı. Ayrıca, bildirilmeyen çalışmaların primlerinin gecikme cezası ve zammı ile tahsil edileceği uyarısında bulundu. SGK, kayıt dışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası durumunda adli ve idari sorumluluk taşıyacağını da vurguladı. "Bir işçiyi 6 ay sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödenmesi gereken primlerin yaklaşık 5 katıdır. Sigortasız işçinin kaza geçirmesi veya ölmesi durumunda, tüm masraflar işverenden talep edilir. Bu nedenle sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha pahalı ve risklidir" dedi.
SGK ASGARİ ÜCRETİN 10’DA 1’İ ORANINDA CEZA UYGULAYACAK
İşçilerin meslek kodlarının, yaptıkları işe uygun bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken SGK, aksi halde işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza uygulanacağını belirtti. Ayrıca, 5 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunu, elden ödeme yapılamayacağını açıkladı.
HER YABANCI İŞÇİ İÇİN 56 BİN TL CEZA!
SGK, Türkiye'de çalışan yabancı işçilerin yanı sıra, mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan izin alması gerektiğini vurguladı. Çalışma izni olmayan her bir yabancı işçi için 56 bin lira ceza kesileceğini ve izinsiz çalışan yabancılara 45 bin lira ceza verileceğini belirtti.