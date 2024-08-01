SGK Resmen Devreye Girdi: 1 Gün Bile Çalışana 40 Bin TL Ceza!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sahaya iniyor. Kayıt dışı istihdam için devreye girdi. Çalışmalarını hızlandıran SGK, işletmeleri tek tek denetleyecek.

Milliyet’te yer alan habere göre, SGK, yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulundu. SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

SGK, kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörler, küçük işletmeler ve yabancı işçilerin yoğun bulunduğu alanlarda bilgilendirme kampanyası başlattı. Kayıt dışı istihdamla mücadele için kapsamlı bir iletişim ağı oluşturulacak ve bu süreçte SGK'nın taşra teşkilatları ile yerel medya da aktif rol alacak.