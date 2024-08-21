SGK Resmen Açıkladı: Geçmişe Dönük Ödemelerin Tamamı Geri Alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son yıllarda rekor seviyeye ulaşan usulsüz emeklilik başvurularının ardından, bu konuyla ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturdu.



SGK tarafından yapılan açıklamada, çalışmadığı halde kendisini sigortalı bir işte çalışıyor gösterenler ve malulen emekli olmak için usulsüz sağlık raporu alan vatandaşların emekliliklerinin iptal edileceği belirtildi. İptal işleminin yanı sıra, bu yaptırımla karşı karşıya kalan emekliler, yıllardır aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak.



Usulsüz emekliliklere ilişkin Yargıtay tarafından emsal bir karar verildi.





