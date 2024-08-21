SGK Resmen Açıkladı: Geçmişe Dönük Ödemelerin Tamamı Geri Alınacak

Her yıl binlerce kişi, kendini çalışmadığı bir işte sigortalı olarak göstererek haksız emeklilik başvurusunda bulunurken, bununla ilgili bir takip ekibi oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay binlerce emekliliği iptal ediyor. İptal edilen emekliliklerde, geriye dönük yüz binlerce lira ödeme yapılması gerekirken, ödeme yapamayan emekliler ise hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

SGK Resmen Açıkladı: Geçmişe Dönük Ödemelerin Tamamı Geri Alınacak - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son yıllarda rekor seviyeye ulaşan usulsüz emeklilik başvurularının ardından, bu konuyla ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturdu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, çalışmadığı halde kendisini sigortalı bir işte çalışıyor gösterenler ve malulen emekli olmak için usulsüz sağlık raporu alan vatandaşların emekliliklerinin iptal edileceği belirtildi. İptal işleminin yanı sıra, bu yaptırımla karşı karşıya kalan emekliler, yıllardır aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak.

Usulsüz emekliliklere ilişkin Yargıtay tarafından emsal bir karar verildi.


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