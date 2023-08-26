SGK ‘Mümkün olacak’ diyerek uyardı: 31 Ağustos’a kadar süresi var!
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan işveren ve sigortalıların borçlarını yapılandırmalarıyla sağlanan avantajdan faydalanmaları için 31 Ağustos son tarih. Ayrıca GSS prim borçları için ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılacak.
Borç yapılandırmasında peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılmış, ancak sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsilat sisteminde yaşanan yoğunluktan dolayı son günü 3 Ağustos olarak duyurmuştu.
31 AĞUSTOS'A KADAR GEÇ ÖDEME ZAMMIYLA BİRLİKTE ÖDENEBİLECEK
Ancak kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri için son 4 güne girildi.
SGK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
GSS PRİM BORÇLARINDA GECİKME CEZASI VE ZAMMI SİLİNİYOR
Öte yandan milyonlarca vatandaşın vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yapılandırma kanunu kapsamında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da yapılandırılacak. Primlerini ödeme gücü olmayanlar, borçlarının tamamıyla silinmesi için gelir testine girebilecek.