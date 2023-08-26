SGK ‘Mümkün olacak’ diyerek uyardı: 31 Ağustos’a kadar süresi var!

SGK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.