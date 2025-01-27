SGK Listeyi Güncelledi: Bu Kişiler Tek Kalemde Emekli Olacak! Milyonları Sevindirecek Gelişme

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

SGK tarafından malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirli kriterler sunuluyor. İşte bu hakka başvurabilmek için gereken temel şartlar:

10 Yıl Sigortalılık Süresi: Başvuru yapacak kişinin en az 10 yıl boyunca sigortalı olması gerekiyor.

1800 Prim Günü Şartı: Toplamda en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı.

%60 ve Üzeri İş Gücü Kaybı: Sağlık kurulu raporuyla iş gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen kişiler bu haktan faydalanabilir.

Bu şartları sağlayan kişiler SGK’ya başvurarak malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.