SGK Listeyi Güncelledi: Bu Kişiler Tek Kalemde Emekli Olacak! Milyonları Sevindirecek Gelişme
SGK, malulen emeklilikte 2025 yılı listesini güncelledi. Bu şartları taşıyan kişiler emekli olabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurularında dikkate alınan hastalıklarla ilgili kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Ağır ve kronik hastalıklardan muzdarip sigortalıları ilgilendiren bu düzenleme, erken emeklilik hakkı için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
SGK tarafından malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirli kriterler sunuluyor. İşte bu hakka başvurabilmek için gereken temel şartlar:
10 Yıl Sigortalılık Süresi: Başvuru yapacak kişinin en az 10 yıl boyunca sigortalı olması gerekiyor.
1800 Prim Günü Şartı: Toplamda en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı.
%60 ve Üzeri İş Gücü Kaybı: Sağlık kurulu raporuyla iş gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen kişiler bu haktan faydalanabilir.
Bu şartları sağlayan kişiler SGK’ya başvurarak malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
GÜNCELLENEN MALULEN EMEKLİLİK HASTALIK LİSTESİ
SGK’nın duyurduğu yeni düzenleme, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilecek hastalıkların listesini genişletti. İşte güncellenen listede yer alan bazı hastalık grupları:
1. Nörolojik Hastalıklar
Parkinson Hastalığı
Epilepsi (İleri seviye, kontrol edilemeyen nöbetler)
Multipl Skleroz (MS)
Serebral Palsi
Felç (İnme geçiren hastalar)
Demans (Alzheimer dahil)
2. Kanser ve Organ Yetmezlikleri
İleri evre kanserler (Tedaviye yanıt vermeyen türler)
Siroz (Karaciğer yetmezliği)
Böbrek yetmezliği (Diyaliz gerektiren durumlar)
Organ nakli yapılan hastalar (Kemik iliği hariç)
3. Psikiyatrik Hastalıklar
Şizofreni
Bipolar Bozukluk
Zeka Geriliği (IQ seviyesi 50’nin altında olanlar)
4. Diğer Ciddi Hastalıklar
AIDS (İleri evre HIV enfeksiyonları)
Tedaviye dirençli tüberküloz
Behçet Hastalığı (İleri seviyede)
Görme kaybı (Tamamen veya büyük oranda)
Uzuv kaybı (El, kol, bacak gibi temel uzuvların kaybı)
MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Malulen emekli olmak isteyen kişilerin, SGK’ya belirli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:
GEREKLİ BELGELER NELER?
Sağlık Kurulu Raporu: SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmış olmalı.
Sigortalılık Bilgileri: e-Devlet veya SGK’dan alınabilecek sigorta dökümü.
Prim Gün Sayısı Belgesi: 1800 günü tamamladığınızı gösteren belge.
Başvuru Dilekçesi: Resmi başvuruda kullanılmak üzere doldurulmalı.
Başvurular, SGK il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden süreçle ilgili detaylı bilgi alınabilir.