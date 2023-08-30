SGK harekete geçti: Milyonlarca emeklinin maaşı bu şekilde kesilecek
SGK, kağıt üstünde sigortalı olarak gösterilen bireyler ve sahte işyerleri ile ilgili olarak, emekliliklerini iptal ederek maaşlarını faiziyle birlikte geri alıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasını takiben, sahte sigortalarla emekli olmaya çalışan birçok dolandırıcı tespit edildi. Sahte işyerlerinde kayıtlı gibi gösterilen hizmetler tek tek iptal ediliyor.
Örneğin, üç yıl sahte sigorta yaptıran geçmişte yatırdığı primleri kaybediyor, emekli aylığı olarak aldığı bütün parayı faiziyle geri devlete ödüyor. Bu işyerlerinden bildirilen hizmetler emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli olduktan sonra sahte iş yeri tanımlaması yapıldıysa bu hizmetler geçersiz sayılıyor.
SGK'DAN SIKI TAKİP
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kağıt üstünde sigortalı olarak gösterilen bireyler ve sahte işyerlerine karşı denetimleri yoğunlaştırırken, devlete haksız yere zarar verenleri tespit etmek için sürekli bir gözetimde bulunuyor. Gerçekleştirilen incelemeler, sahte sigorta durumunda bir dizi farklı yöntemin kullanıldığını açığa çıkardı.
Emeklilik için gün sayısını doldurmak, sigorta ve vergi teşvikinden yararlanmak, asgari işçilik uygulamasındaki barajı doldurmak için yasal olarak faaliyette görünen iş yerine gitmediği halde çalışıyor görünüyor ya da kâğıt üzerinde sigorta yapılıp çalışmadan prim yatırılıyor.