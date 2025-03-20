SGK Göz Açtırmıyor, Bunu Yapan Yandı! Hem Hapis Cezası Hem de Rekor Para Cezası Var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı gösterilen kişilerle ilgili büyük çaplı bir denetim süreci başlattı. Hileli yollarla sigortalı gösterilenler, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yetim maaşı almak için yapılan hileli boşanmalardan, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sahte sigortalı görünenlere kadar pek çok kişinin risk altında olduğunu belirtildi.
SGK, son yıllarda sahte sigortalılık faaliyetlerini tespit etmek için yoğun bir çaba harcıyor. Gerçekten çalışmayan ancak bir yakını üzerinden sigortalı gösterilen, sahte işyerleri üzerinden sigortalılık hakkı kazanmaya çalışanlar her yıl artarken, SGK bu durumu engellemek için denetimlerini sıklaştırıyor.
SAHTE SİGORTALILAR TAKİP EDİLİYOR
Son beş yılda 600 binin üzerinde sahte sigortalı tespit edilirken, yalnızca 2024 yılı içerisinde 94 bin sahte sigortalı ve 2 bin 114 sahte işyeri belirlendi. SGK, sahte sigortalılığı tespit ettiğinde, prim günlerini iptal ediyor, emeklilik maaşlarını geri talep ediyor ve sahtecilik yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıyor. Sahte sigorta yapanlar, hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.
SGK, sahte sigortalılığı engellemek için "Sahte Sigortalılık ve Sahte İşyeri Takip Platformu"nu devreye alarak denetimlerini daha da artırdı. Ayrıca, ihbar mekanizmasını da aktif bir şekilde kullanıyor. Çoğu zaman, eş, dost ve akrabaların yaptığı ihbarlar sayesinde sahte sigortalılar tespit ediliyor.
YASAL VE MALİ YAPTIRIMLAR ARTIYOR
SGK, sahte sigortalılıkla mücadelede, yalnızca emeklilik maaşlarını geri almakla kalmayıp, işverenleri de ağır para cezalarıyla karşı karşıya bırakıyor. Sahte yollarla sağlık hizmeti alanlar ise tüm masrafları geri ödemek zorunda kalıyor.
SGK'nın tespit ettiği sahte sigortalıların emeklilik hakları iptal edilirken, alınan maaşlar faiziyle geri talep ediliyor. Ayrıca, bu tür faaliyetleri sürdüren işverenlere de ağır yaptırımlar uygulanıyor. Sosyal güvenlik haklarını suiistimal edenlere yönelik mali ve hukuki yaptırımların giderek artacağı bildirildi.