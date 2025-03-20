SGK Göz Açtırmıyor, Bunu Yapan Yandı! Hem Hapis Cezası Hem de Rekor Para Cezası Var

SGK, sahte sigortalılığı engellemek için "Sahte Sigortalılık ve Sahte İşyeri Takip Platformu"nu devreye alarak denetimlerini daha da artırdı. Ayrıca, ihbar mekanizmasını da aktif bir şekilde kullanıyor. Çoğu zaman, eş, dost ve akrabaların yaptığı ihbarlar sayesinde sahte sigortalılar tespit ediliyor.