SGK Faizsiz 400 Bin Liralık Konut Kredisi Verecek: Konut Alacaklar Dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında başlattığı faizsiz konut kredisi programı için başvuruları almaya devam ediyor. Kurumun resmi web sitesinde, krediye dair başvuru koşulları ve yararlanma detayları yer alıyor. Bu faizsiz kredi uygulaması, özellikle belirli hak sahiplerine yönelik sunulurken, kimlerin bu krediden yararlanabileceği de açıklandı.

SGK’nın sunduğu bu kredi, hak sahiplerine konut sahibi olma yolunda önemli bir avantaj sağlıyor. Faizsiz olmasıyla dikkat çeken kredi, özellikle maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlara büyük bir destek sunuyor. Krediye başvurmak isteyenler, başvuru şartları ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılara SGK’nın internet sitesinden ulaşabiliyor.