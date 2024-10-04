SGK Faizsiz 400 Bin Liralık Konut Kredisi Verecek: Konut Alacaklar Dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2022 yılında başlatılan faizsiz konut kredisi kampanyası devam ediyor. SGK, belirli şartları sağlayan kişilere 400 bin liralık faizsiz konut kredisi imkanı sağlıyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında başlattığı faizsiz konut kredisi programı için başvuruları almaya devam ediyor. Kurumun resmi web sitesinde, krediye dair başvuru koşulları ve yararlanma detayları yer alıyor. Bu faizsiz kredi uygulaması, özellikle belirli hak sahiplerine yönelik sunulurken, kimlerin bu krediden yararlanabileceği de açıklandı.
SGK’nın sunduğu bu kredi, hak sahiplerine konut sahibi olma yolunda önemli bir avantaj sağlıyor. Faizsiz olmasıyla dikkat çeken kredi, özellikle maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlara büyük bir destek sunuyor. Krediye başvurmak isteyenler, başvuru şartları ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılara SGK’nın internet sitesinden ulaşabiliyor.
SGK'nın sayfasından konut kredisine ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki kimler faizsiz konut kredisi kampanyasından yararlanabilecek? İşte SGK'dan yapılan açıklama:
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,
Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
KREDİDEN KİMLER ÖNCELİKLİ FAYDALANABİLECEK?
Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;
a) Malulün kendisine,
b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,
c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,
ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,
konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.
FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.