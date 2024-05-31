SGK duyurdu: Emekli zam beklerken indirim aldı

İktidar tarafından ilan edilen "Emekliler Yılında" boyunları bükülen emekliler, asgari ücretten bile düşük bir ücrete mahkum bir şekilde yaşıyor.

Zam beklentisiyle hükümete tepki gösterirken emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) müjde geldi.

Emekliler, aylıklarına zam beklerken, yerine otobüs biletlerinde yüzde 20'lik indirim aldı. Bu indirimin 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

SGK'nin duyurusu şöyle:

"Emeklilerimize yönelik sosyal desteklerimiz devam ediyor. Artık şehirlerarası otobüslerde %20 indirim avantajından faydalanabilirsiniz."

Emeklilerimize yönelik sosyal desteklerimiz devam ediyor.



Artık şehirlerarası otobüslerde %20 indirim avantajından faydalanabilirsiniz. pic.twitter.com/vbxAsrRV1J — SGK (@sgksosyalmedya) May 31, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem