SGK duyurdu: Emekli zam beklerken indirim aldı

Aylıklarına zam bekleyen emeklilere müjde SGK'den geldi. Emekliler, 31 Aralık'a kadar otobüs biletlerinden yüzde 20 indirim hakkından yararlanacak.

Son Güncelleme:
SGK duyurdu: Emekli zam beklerken indirim aldı

İktidar tarafından ilan edilen "Emekliler Yılında" boyunları bükülen emekliler, asgari ücretten bile düşük bir ücrete mahkum bir şekilde yaşıyor.

Zam beklentisiyle hükümete tepki gösterirken emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) müjde geldi.

Emekliler, aylıklarına zam beklerken, yerine otobüs biletlerinde yüzde 20'lik indirim aldı. Bu indirimin 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

SGK'nin duyurusu şöyle:

"Emeklilerimize yönelik sosyal desteklerimiz devam ediyor. Artık şehirlerarası otobüslerde %20 indirim avantajından faydalanabilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Son Güncelleme:
Denizli'de hasadı başladı, fiyatı çakıldı: Tarlada kilosu 20 TL! Hasadı başladı, fiyatı çakıldı
Mehmet Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor Mehmet Şimşek'ten büyüme yorumu
Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo Yaprak sarması kararıyor mu? Pişirirken sarmanın kararmasını önleyecek tüyo
Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
MHP'li Yönter'den Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki: Yine hakaret etti Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki
Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..." İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili istifa etti
Fenerbahçe kaybetti, Trabzonspor şampiyon oldu: 2021-2022 sezonunda Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih detayı! 2021-2022 sezonunda Vakıfbank Genel Müdürü detayı