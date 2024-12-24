SGK Duyurdu: 2025'te Emeklilerin Maaş Ödeme Takvimi Değişti
SSK ve Bağ-Kur'lular için 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni dönem başlıyor. SGK, 2025 yılına ait maaş ödeme takvimini duyurdu. Emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B emekli maaşı ödeme takvimi...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli, Ocak 2025'te yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı için milyonlar, TÜİK'in 3 Ocak 2025'te açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine kitlendi. TÜİK, Temmuz-Aralık dönemi için 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak ve böylelikle zam oranları netleşecek.
Yeni zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarında beklenen artışların detayları da şekillenecek. 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ederken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), flaş açıklama geldi.
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılına ait maaş ödeme takvimini duyurdu. SGK tarafından belirlenen tarihlere göre emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını alacak. Zamlı maaşların hesaplara yatmasıyla emekliler, yeni gelir düzeylerine göre bütçelerini düzenleyecek.
İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Ocak ayı emekli maaşı ödeme takvimi şu şekilde:
4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.