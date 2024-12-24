SGK Duyurdu: 2025'te Emeklilerin Maaş Ödeme Takvimi Değişti

Milyonlarca emekli, Ocak 2025'te yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı için milyonlar, TÜİK'in 3 Ocak 2025'te açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine kitlendi. TÜİK, Temmuz-Aralık dönemi için 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak ve böylelikle zam oranları netleşecek.

Yeni zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarında beklenen artışların detayları da şekillenecek. 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ederken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), flaş açıklama geldi.