SGK Düğmeye Bastı Tam 112 Bin Lira Para Verilecek: Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dar gelirli vatandaşların desteklenmesi amacıyla yeni bir yardım programı başlattı. SGK, şartları sağlayan dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara 112 bin 248 TL'ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Başvuru koşulları ise açıklandı. Bu kapsamda, dul ve yetim maaşlarının 12 katına kadar çıkabilen ödemeler yapılacak.
SGK'nın açıkladığı bu yardım, özellikle evlilik dolayısıyla dul ve yetim maaşı kesilen vatandaşlar için büyük bir destek olacak. Toplamda 112 bin 248 TL’ye kadar ulaşan bu ödeme, bir defaya mahsus "evlilik ikramiyesi" adıyla verilecek. Yardım, dul ve yetim aylığı almakta olan ve evlenme nedeniyle maaşları kesilen eş, kız yetim ve anneye yönelik olacak.
Dul ve yetim maaşı alanlara müjdeli haber SGK’dan geldi. Kurum, evlenme dolayısıyla dul ve yetim maaşı sona eren kişilere 112 bin 248 TL’ye varan bir ödeme yapacağını duyurdu. Bu yardım, bir yıllık maaşın 12 katı tutarında olacak.
Bu önemli destekten yararlanmak isteyen kız çocuklarının başvuru yaparken Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'ni SGK'ya sunmaları gerekiyor. Ayrıca, evlenme tarihi henüz nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir kopyasının da SGK'ya iletilmesi şart.
Dul ve yetim aylığı alan, ancak evlilik nedeniyle maaşları kesilen kişiler, SGK'nın sağladığı evlilik ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu kapsamda, 3,3 milyon ölüm aylığı alan vatandaş, başvuru yapmaları durumunda SGK tarafından hesaplarına yatırılacak bu yardımı alabilecek.
Ancak, evlilik ikramiyesi aldıktan sonra 12 ay içinde boşananlar, tekrar maaş hakkı kazansalar dahi, evlilik ikramiyesinin ödenmiş olan kısmının eksik süreye ait bölümü tahsil edilmeden aylıkları yeniden bağlanmayacak.