SGK Düğmeye Bastı Tam 112 Bin Lira Para Verilecek: Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Dikkat

SGK'nın açıkladığı bu yardım, özellikle evlilik dolayısıyla dul ve yetim maaşı kesilen vatandaşlar için büyük bir destek olacak. Toplamda 112 bin 248 TL’ye kadar ulaşan bu ödeme, bir defaya mahsus "evlilik ikramiyesi" adıyla verilecek. Yardım, dul ve yetim aylığı almakta olan ve evlenme nedeniyle maaşları kesilen eş, kız yetim ve anneye yönelik olacak.