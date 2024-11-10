SGK Düğmeye Bastı Borcu Olan Yandı: Rekor Zam Geliyor

Ayrıca, 31 Aralık 2024'e kadar prim borçlanması yapmak isteyenlerin mevcut asgari ücret üzerinden işlem yapacağını, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başvuru yapacakların ise asgari ücret artış oranına göre yeni tutarlarla borçlanma yapacaklarını ifade etti.