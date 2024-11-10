SGK Düğmeye Bastı Borcu Olan Yandı: Rekor Zam Geliyor
Türkiye'de prim gün sayısı eksik olan bireyler, askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması ve halk eğitiminde usta öğrenciliği gibi çeşitli durumlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma talebinde bulunabiliyorlar.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de prim günü eksik olan vatandaşlar, askerlik, doğum, yurt dışı hizmeti ve halk eğitiminde usta öğrenciliği gibi çeşitli durumlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak prim borçlanması yapma hakkına sahiptirler.
TARİH VERİLDİ ZAM GELİYOR
1 Ocak 2025'ten itibaren prim borçlarına zam yapılacağı duyuruldu. Prim borçlanma tutarlarının asgari ücretin brüt tutarına göre belirlendiğini belirten Özgür Erdursun, "Borçlanmalar asgari ücretin yüzde 32’si, yurtdışı borçlanma ise yüzde 45’i kadar hesaplanmaktadır" açıklamasını yaptı.
Ayrıca, 31 Aralık 2024'e kadar prim borçlanması yapmak isteyenlerin mevcut asgari ücret üzerinden işlem yapacağını, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başvuru yapacakların ise asgari ücret artış oranına göre yeni tutarlarla borçlanma yapacaklarını ifade etti.
ZAMSIZ ÖDEME İÇİN BU SÜRELERE DİKKAT
Asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25-30 arasında olacağı öngörülüyor. Bu artıştan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, 31 Aralık 2024'e kadar borçlanmalarını tamamlayabilecek. Ayrıca, borç size tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmaları için 90 gün, diğer borçlanmalar için ise 30 gün içinde zamsız ödeme yapılabileceği belirtildi.
Borçlanmalar, asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar istenilen tutarda yapılabiliyor.