SGK Bu Kişileri Anında Maaşa Bağlıyor! Çoğu Kişinin Bu Haktan Haberi Yok

DUL MAAŞI NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL üzerinden hesaplama yapıldığında, çocuk olmayan bir durumda dul eşe maaşın %75'i, yani 9.375 TL bağlanıyor. Çocuk varsa maaşın %50'si eşe, kalan %50'si ise çocuklara eşit olarak dağıtılıyor. Örneğin, iki çocuğu olan bir ailede her çocuk 3.125 TL alırken, dört çocuğu olan bir ailede bu tutar 2.500 TL’ye düşüyor.