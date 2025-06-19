SGK, Bildiren Herkese 10 Ay Maaş Bağlayacak: 81 İlde Geçerli! 30 Gün Süresi Var

HATALI KODLA ÇIKIŞ YAPILIRSA NE OLUR?

Bazı işverenler, tazminat ya da işsizlik maaşı ödememek için çalışanı hatalı kodla SGK’ya bildiriyor. Böyle durumlarda çalışan, iş mahkemesine başvurarak işten çıkış nedeninin yanlış olduğunu kanıtlayabilir. Mahkeme kararı ile SGK ve İŞKUR nezdinde kodun düzeltilmesi mümkün. Bu sayede işsizlik maaşı geçmişe dönük olarak da alınabiliyor.

30 GÜN SÜRE VERİLİYOR

İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre aşıldığında başvuru yine kabul edilir; ancak gecikilen her gün, toplam ödeme süresinden düşülür. Örneğin 6 ay ödenek hakkı bulunan bir kişi, 10 gün geç başvurursa sadece 5 ay 20 gün işsizlik maaşı alabilir.