SGK, Bildiren Herkese 10 Ay Maaş Bağlayacak: 81 İlde Geçerli! 30 Gün Süresi Var
SGK, son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyen ve işten çıkışı belirli kodlarla bildirilen vatandaşlara 10 aya kadar ödeme yapıyor. Bu haktan yararlanmak için işten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gerekiyor. Başvuru süresi aşılırsa ödeme süresi de orantılı olarak azalıyor.
Kaynak: Habertürk
İşsizlik maaşı almak isteyenler için sadece sigorta prim gün sayısı yeterli değil, işten çıkış nedeni de belirleyici rol oynuyor. Türkiye’de işsiz kalan herkes otomatik olarak bu haktan yararlanamıyor. SGK’ya bildirilen işten çıkış kodu, işsizlik maaşına hak kazanılıp kazanılmadığını doğrudan etkiliyor. Hatalı kodlar nedeniyle birçok kişi bu haktan mahrum kalabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı temel şartlar var:
Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı,
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışılmış olmalı,
İşten çıkış, işçinin kendi isteği veya kusuru dışında gerçekleşmiş olmalı.
Bu şartları sağlayanlar, toplam prim gününe göre 6 ile 10 ay arasında işsizlik maaşı alabiliyor:
600-899 gün: 6 ay
900-1079 gün: 8 ay
1080 gün ve üzeri: 10 ay
2025 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın derlediği habere göre, işsizlik maaşı son 4 aydaki brüt kazancın ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu ortalamanın %40’ı oranında ödeme yapılıyor. Ancak maaş tutarı brüt asgari ücretin %80’ini geçemiyor. 2025 yılı için bu üst sınır 20.804,40 TL olarak açıklandı.
İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUZU KONTROL EDİN
SGK’ya bildirilen işten çıkış kodu, işsizlik maaşı hakkını doğrudan etkiliyor. Toplam 50 çıkış kodu bulunurken, sadece 19 kod işsizlik maaşına hak kazandırıyor. Diğer kodlarla bildirilen çalışanlar ise bu ödenekten faydalanamıyor.
İŞSİZLİK MAAŞINA HAK KAZANDIRAN ÇIKIŞ KODLARI
04: İşverenin haklı sebep göstermeden feshi
05: Süresi sona eren sözleşme
12: Askerlik nedeniyle ayrılma
15: Toplu işçi çıkarımı
17, 18: İşyerinin kapanması veya işin sona ermesi
23-25: Sağlık, zorunlu nedenler ya da işverenin kusurlu davranışı
27-28, 31-36, 40: Kanuni ve yapısal gerekçelerle fesih
İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYANLAR KİMLER?
Kendi isteğiyle istifa edenler
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlar
Emekli olanlar
Ahlaki sebeplerle işten çıkarılanlar (sarhoşluk, hırsızlık, hakaret gibi nedenlerle)
Vefat nedeniyle iş sözleşmesi sona erenler
HATALI KODLA ÇIKIŞ YAPILIRSA NE OLUR?
Bazı işverenler, tazminat ya da işsizlik maaşı ödememek için çalışanı hatalı kodla SGK’ya bildiriyor. Böyle durumlarda çalışan, iş mahkemesine başvurarak işten çıkış nedeninin yanlış olduğunu kanıtlayabilir. Mahkeme kararı ile SGK ve İŞKUR nezdinde kodun düzeltilmesi mümkün. Bu sayede işsizlik maaşı geçmişe dönük olarak da alınabiliyor.
30 GÜN SÜRE VERİLİYOR
İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre aşıldığında başvuru yine kabul edilir; ancak gecikilen her gün, toplam ödeme süresinden düşülür. Örneğin 6 ay ödenek hakkı bulunan bir kişi, 10 gün geç başvurursa sadece 5 ay 20 gün işsizlik maaşı alabilir.