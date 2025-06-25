SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan “kademeli emeklilik” düzenlemesi için önemli bir adımın eşiğine gelindi. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışan, emeklilikte yaşa takılma sorununa benzer şekilde ağır şartlara tabi tutuluyordu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuda yapılacak düzenleme için dikkat çeken bir tarih verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu dönemde sigorta girişi yapan vatandaşlar, emeklilikte ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıya kalıyor. Örneğin 8 Eylül 1999’da işe başlayan bir kişi 48 yaşında emekli olabiliyorken, yalnızca bir gün sonra yani 9 Eylül 1999’da sigortalı olan bir kişi 58 yaşına kadar çalışmak zorunda kalıyor. Bu fark uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekerken, düzenleme talepleri giderek artıyor.
2027 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE YASA GELEBİLİR
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada “Kademeli emeklilik artık kaçınılmaz hale geldi” ifadelerini kullanarak, düzenlemenin 2027 seçimlerinden önce yürürlüğe gireceğini öngördü. Karakaş’a göre yapılacak düzenleme, EYT kadar geniş kapsamlı olmayacak ancak 1999-2008 arası sigorta girişi olan ve emeklilikte yaş şartı nedeniyle mağduriyet yaşayan kesimi doğrudan kapsayacak.
SİYASİ GÜNDEME GİRMEYE HAZIRLANIYOR
Seçim dönemleri yaklaşırken kamuoyu baskısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, kademeli emekliliğin siyasi gündemde daha görünür hale geleceğini belirtiyor. Özellikle EYT sonrası oluşan beklenti, 1999 sonrası sigortalılar için de benzer bir çözüm talebini beraberinde getiriyor.
MAKUL ŞARTLARLA EMEKLİLİK YOLDA
Henüz resmi bir yasa taslağı bulunmasa da, süreçle ilgili yapılan açıklamalar, geri dönüşü olmayan bir beklenti oluştuğunu gösteriyor. Yeni düzenleme ile söz konusu dönemde sigortalı olan milyonlarca çalışanın daha adil prim ve yaş koşullarıyla emeklilik hakkına kavuşması öngörülüyor.
Uzmanlara göre, kademeli emeklilikte atılacak adımlar milyonlarca vatandaşın beklediği çözümün kapısını aralayacak. Eğer düzenleme yasalaşırsa, Türkiye’de emeklilik sisteminde uzun süredir süregelen önemli bir sorun sona erecek.