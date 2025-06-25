SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı

MAKUL ŞARTLARLA EMEKLİLİK YOLDA

Henüz resmi bir yasa taslağı bulunmasa da, süreçle ilgili yapılan açıklamalar, geri dönüşü olmayan bir beklenti oluştuğunu gösteriyor. Yeni düzenleme ile söz konusu dönemde sigortalı olan milyonlarca çalışanın daha adil prim ve yaş koşullarıyla emeklilik hakkına kavuşması öngörülüyor.