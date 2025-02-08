Mesai Saatlerinde Flaş Detay: Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Uymayana 21 Bin TL Para Cezası Kesilecek
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mesai saatleri ile ilgili flaş detayı açıkladı. Karakaş, gece çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından önemli yasal düzenlemeler bulunduğunun altını çizerek uymayan işverene 21 bin TL para cezası kesileceğini belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gece çalışması, iş hayatının bir gerçeği olsa da, işçilerin haklarının korunması ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması büyük önem taşır. İşverenlerin, iş kanunlarında belirtilen gece çalışması düzenlemelerine uymaları ve işçilerin haklarını gözetmeleri gerekir. Aksi takdirde, idari para cezalarıyla karşılaşabilirler. Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında gece ve gündüz çalışmasının farklarını anlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gece çalışmasının belirli özel durumları olduğunu belirtti.
MESAİ SAATLERİNDE FLAŞ DETAY
İş Kanunu'na göre, gece çalışma saat 20:00'da başlayıp en erken saat 06:00'da sona eren ve en fazla 11 saat süren dönemde yapılan çalışma olarak tanımlanır. Normal şartlarda bir işçi günde en fazla 7,5 saat gece çalışabilir diyen Karakaş, ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık sektörlerinde çalışanlar için bu sürenin işçinin yazılı onayı ile uzatılabileceğini belirtti. Diğer iş kollarında ise işçinin yazılı onayı dahi olsa 7,5 saatten fazla gece çalışması yapılamayacağını söyledi.
UYMAYAN İŞVERENE 21 BİN TL PARA CEZASI KESİLECEK
Gece çalışması yapan işçilerin, günlük 7,5 saati aşan her saat için fazla mesai ücreti almaları gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Bu ücret, normal çalışma ücretinin en az yüzde yüzde 50 fazlası olmalıdır. İşverenlerin, gece çalışan işçilere bu ücreti ödememesi durumunda idari para cezası uygulanır" dedi.
Bu cezaların her yıl yeniden değerleme oranına göre arttığını hatırlatan Karakaş, "İşçiyi gece 7,5 saatten fazla çalıştıran işverene, işçi başına ve her ihlal için 21.213 TL idari para cezası kesilir. Gece fazla mesai ücreti ödenmeyen işçiler için işverenlere, işçi başına 3.837 TL ceza kesilir" açıklamasında bulundu.
BU KİŞİLERİN GECE ÇALIŞTIRILMASI YASAK
Gece çalışma sürelerinin aşılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, 18 yaş altındaki kişilerin, hamilelik sürecindeki kadınların ve doğumdan sonraki bir yıl içindeki kadınların gece çalıştırılmasının yasak olduğunu vurguladı.