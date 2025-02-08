Mesai Saatlerinde Flaş Detay: Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Uymayana 21 Bin TL Para Cezası Kesilecek

Bu cezaların her yıl yeniden değerleme oranına göre arttığını hatırlatan Karakaş, "İşçiyi gece 7,5 saatten fazla çalıştıran işverene, işçi başına ve her ihlal için 21.213 TL idari para cezası kesilir. Gece fazla mesai ücreti ödenmeyen işçiler için işverenlere, işçi başına 3.837 TL ceza kesilir" açıklamasında bulundu.

BU KİŞİLERİN GECE ÇALIŞTIRILMASI YASAK

Gece çalışma sürelerinin aşılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, 18 yaş altındaki kişilerin, hamilelik sürecindeki kadınların ve doğumdan sonraki bir yıl içindeki kadınların gece çalıştırılmasının yasak olduğunu vurguladı.