SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor

İNTİBAK ZORUNLU OLDU

Karakaş, "AK Parti döneminde 2013 yılında bir intibak yapıldı ama o zaman uyumlaştırıldı çünkü farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi emekli olan SSK ve Bağkurlulara bir intibak oldu. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Bunun üzerine EYT döneminde yüzde 17, yüzde 18 farklar oluştu maaşlarda. Şimdi 2024- 2025'te yüzde 30. Bundan sonra yine bu farklar olacak.

Dolayısıyla artık intibak yapılmadan bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değil. Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Sırf bir gün daha fazla çalışılması nedeniyle vatandaşta yüzde 30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor" diye konuştu.