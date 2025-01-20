SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü

MEMURLAR DA KÖK MAAŞA DAHİL EDİLECEK

SGK uzmanı, taban emekli maaşlarının eşitlenmesi yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, memurların da kök maaşa dahil edilmesinin planlandığını ifade etti. Karakaş, "Baktığımız zaman artık yukarıdan aşağıya gele gele neredeyse bir tek tip emeklilik maaşına doğru geliyoruz. Hatta bu taban maaş meselesine yakında en düşük maaşlı memurlar da katılacak. Yani bu kök maaşın içerisine girecek. Çünkü onlarınki daha çok gerilemekte. Yani verilen maaş zamları TÜİK'in enflasyonunun çok altında olduğu için onlar da hızla bu kök maaşın içerisine girecek. Dolayısıyla maalesef böyle bir durum var.

Şimdi elbette ki biz en düşük maaşı olan vatandaşlarımıza daha yüksek paralar, daha yüksek maaşlar verilmesini istiyoruz. Ancak ne kadar para ödediysen ona göre sana bir maaş verilmesi gerektiği SGK'nın sisteminin bir gereğidir." diye konuştu.