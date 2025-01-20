SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, taban emekli maaşlarının eşitlenmesi yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, memurların da kök maaşa dahil edilmesinin planlandığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal güvenlik sisteminde "çok prim ödeyen daha yüksek maaş almalı" ilkesine dayanan bir reform önerisi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut emeklilik sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, adil bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Karakaş, özellikle prim ödeme sisteminin adaletli olmadığını belirterek, çarpıcı verilerle sistemi eleştirdi.
PRİM ÖDEYEN MAĞDUR OLUYOR
İsa Karakaş, aynı maaşı alan farklı prim gün sayılarındaki çalışanlar üzerinden örnekler sunarak sistemdeki çarpıklığı gözler önüne serdi. Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 3600 gün prim ödeyen bir çalışanın SGK’ya toplamda 436.800 TL katkı sağladığını belirten Karakaş, buna karşılık 9000 gün prim ödeyen bir çalışanın 1 milyon 92 bin TL ödediğini ifade etti. Ancak her iki çalışanın da aynı emekli maaşını almasının adaletsizlik yarattığını vurguladı.
EMEKLİYE KÖK MAAŞ MESELESİYLE İLGİLİ HAREKET EDİLDİ
Karakaş "Sosyal güvenlik reformu ne zaman yapılacak? Çok çalışana daha yüksek emekli maaşı verilmesi, çok prim ödeyene daha yüksek emeklilik maaşı ödenmesi ile ilgili bir düzenleme olacak mı? Haklı olarak bütün emeklilerimizin en çok merak ettiği sorular bunlar. Başından beri emeklilere refah payı, seyyanen zam derken bizim aylardır söylediğimiz üzere sadece kök maaş meselesiyle ilgili hareket edildi. Yine bir ezber bozulmadı. 14 bin 469 lira tabanda en düşük emeklilik maaşı eşitlendi." dedi.
MEMURLAR DA KÖK MAAŞA DAHİL EDİLECEK
SGK uzmanı, taban emekli maaşlarının eşitlenmesi yönündeki çalışmalara dikkat çekerek, memurların da kök maaşa dahil edilmesinin planlandığını ifade etti. Karakaş, "Baktığımız zaman artık yukarıdan aşağıya gele gele neredeyse bir tek tip emeklilik maaşına doğru geliyoruz. Hatta bu taban maaş meselesine yakında en düşük maaşlı memurlar da katılacak. Yani bu kök maaşın içerisine girecek. Çünkü onlarınki daha çok gerilemekte. Yani verilen maaş zamları TÜİK'in enflasyonunun çok altında olduğu için onlar da hızla bu kök maaşın içerisine girecek. Dolayısıyla maalesef böyle bir durum var.
Şimdi elbette ki biz en düşük maaşı olan vatandaşlarımıza daha yüksek paralar, daha yüksek maaşlar verilmesini istiyoruz. Ancak ne kadar para ödediysen ona göre sana bir maaş verilmesi gerektiği SGK'nın sisteminin bir gereğidir." diye konuştu.
"SGK'NIN GELİR KAYBI YAŞAMASINA NEDEN OLUYOR"
Karakaş, hükümetin sosyal güvenlik reformunu gündeme aldığını ancak henüz somut adımlar atılmadığını söyledi. Reformun, çalışanların daha uzun süre sistemde kalmasını teşvik edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Karakaş, “Emeklilik sisteminde cazip parametreler oluşturulmazsa, insanlar kısa süreli prim ödeyerek emekli olmayı tercih ediyor. Bu durum, SGK’nın gelir kaybı yaşamasına neden oluyor” dedi.
SGK REFORMU İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?
Karakaş SGK reformu için çalışmanın hükümetin plan programları arasında olduğunu belirtti. 2023’teki EYT düzenlemesinin ardından, sistemden çıkan çalışan sayısının yüzde 30 arttığını ifade eden Karakaş, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı. Sosyal güvenlik sisteminin daha sağlam bir zemine oturması için reform çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.