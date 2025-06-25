SGK Başuzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Hesapladı! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. En düşük emekli maaşı 16 bin 856 TL, memur emeklisi maaşı ise 22 bin 656 TL’ye yükselebilir.

Son Güncelleme:
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Hesapladı! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayı enflasyon verilerinin düşük geleceğini öngören Karakaş, TÜİK’in mayıs ayı enflasyon oranını beklentilerin altında, yüzde 1,53 olarak açıkladığını hatırlattı. Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde haziran enflasyonunun yüzde 1,61 olarak öngörüldüğünü, ancak TÜİK’in bu orandan daha düşük bir rakam açıklayabileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 zammının yüzde 16-17 bandında olacağını tahmin ederken, en düşük emekli maaşına ilişkin beklentisini de paylaştı:

"Son anda Cumhurbaşkanımız devreye girip 14 bin 469 TL üzerinden bir güncelleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı 16 bin 856 TL olacak."

Memur ve memur emeklilerinin durumunun farklı olduğunu vurgulayan Karakaş, “Memurlar temmuzda enflasyonun altında bir güncelleme alacak. Memur ve memur emeklisi zammının yüzde 15-16 arasında olmasını bekliyoruz. En düşük memur emeklisi maaşı en fazla 22 bin 656 TL’ye ulaşacak. En düşük bekar memur maaşı 46 bin 682 TL, evli memur maaşı ise 50 bin 503 TL olarak öngörülüyor” dedi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI YAPILACAK MI?

Karakaş, hükümetin enflasyonu kontrol altına alma politikaları nedeniyle seyyanen zam veya refah payı gibi ek iyileştirmelerin bu yıl yapılmayabileceğini de ifade etti. Temmuz zammı için kesin oranların, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyon verileriyle netleşeceği belirtildi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım BaşladıSGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım BaşladıEkonomi

Emekliye Temmuz Zammı İçin Son Viraj: İşte Ankara Kulislerinde KonuşulanlarEmekliye Temmuz Zammı İçin Son Viraj: İşte Ankara Kulislerinde KonuşulanlarEkonomi

Kaynak: Türkiye gazetesi

Etiketler
Emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
En İyi Havayolu Şirketleri Belli Oldu: THY'nin Sıralaması Şaşırttı En İyi Havayolu Şirketleri Belli Oldu: THY'nin Sıralaması Şaşırttı
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı
38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar 38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi