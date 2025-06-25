SGK Başuzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Hesapladı! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayı enflasyon verilerinin düşük geleceğini öngören Karakaş, TÜİK’in mayıs ayı enflasyon oranını beklentilerin altında, yüzde 1,53 olarak açıkladığını hatırlattı. Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde haziran enflasyonunun yüzde 1,61 olarak öngörüldüğünü, ancak TÜİK’in bu orandan daha düşük bir rakam açıklayabileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 zammının yüzde 16-17 bandında olacağını tahmin ederken, en düşük emekli maaşına ilişkin beklentisini de paylaştı:

"Son anda Cumhurbaşkanımız devreye girip 14 bin 469 TL üzerinden bir güncelleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı 16 bin 856 TL olacak."

Memur ve memur emeklilerinin durumunun farklı olduğunu vurgulayan Karakaş, “Memurlar temmuzda enflasyonun altında bir güncelleme alacak. Memur ve memur emeklisi zammının yüzde 15-16 arasında olmasını bekliyoruz. En düşük memur emeklisi maaşı en fazla 22 bin 656 TL’ye ulaşacak. En düşük bekar memur maaşı 46 bin 682 TL, evli memur maaşı ise 50 bin 503 TL olarak öngörülüyor” dedi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI YAPILACAK MI?

Karakaş, hükümetin enflasyonu kontrol altına alma politikaları nedeniyle seyyanen zam veya refah payı gibi ek iyileştirmelerin bu yıl yapılmayabileceğini de ifade etti. Temmuz zammı için kesin oranların, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyon verileriyle netleşeceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye gazetesi