SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku
SSK ve Bağkur emeklilerine seyyanen zam yapılsaydı alacakları rakam ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı hesaplamalar, seyyanen zammın emekliler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin uzun süredir beklediği seyyanen zam konusu, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine seyyanen zam yapılsaydı alacakları rakam ortaya çıktı. Karakaş'ın yaptığı hesaplamalara göre, eğer seyyanen zam yapılmış olsaydı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ortalama 228 bin TL, memur emeklilerinin maaşları ise 223 bin TL civarında artmış olacaktı.
SEYYANEN ZAMDA BÜYÜK ŞOK
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur emeklileri enflasyonun altında kaldığı için SSK ve Bağkur'a göre seyyanen zammı da daha düşük kaldığını belirtti. Karakaş, "Bu durumda memur emeklilerinin seyyanen zammı % 16.43'e yükseldi, SSK ve Bağkur emeklilerinin seyyanen en zammı ise %17.40 liraya kadar yükseldi" dedi.
SEYYANEN ZAM GELSEYDİ SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ALACAĞI ZAM ORTAYA ÇIKTI
Seyyanen zam vaadi yerine getirilseydi, memur emeklilerinin seyyanen zam alacağı ne kadar olacaktı? sorusuna yanıt veren Karakaş, "Seyyanen zam vaadi yerine getirilseydi, memur emeklilerinin seyyanen zam alacağı 223.000 lirayı aşacaktı. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam alacağı ise 228.426 liraya kadar yükseldi.
Bir de bu rakamlara faizini de eklememiz lazım. Dolayısıyla faizini de eklediğiniz zaman bu borcun kartopu gibi büyüdüğünü görüyoruz. Umarım hükümet en azından bu seyyanen zammı son bir kez verir. Emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır." açıklamalarında bulundu.