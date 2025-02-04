SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku

Bir de bu rakamlara faizini de eklememiz lazım. Dolayısıyla faizini de eklediğiniz zaman bu borcun kartopu gibi büyüdüğünü görüyoruz. Umarım hükümet en azından bu seyyanen zammı son bir kez verir. Emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır." açıklamalarında bulundu.