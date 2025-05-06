SGK Bakanlığa Yazı Gönderdi: 1 Yıl Süre Verildi! O Kişilere de Maaş Bağlanacak
SGK, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen kişilerin yakınlarına aylık bağlanması için yeni bir düzenleme yaptı. Hak sahiplerinin 1 yıl içinde valiliğe başvurması gerekiyor. Mahkeme kararı olanlara ise SGK doğrudan ödeme yapacak.
Kaynak: Habertürk
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör eylemleri sonucunda hayatını kaybeden ya da engelli hale gelen kişilerin yakınlarına yönelik aylık bağlanmasında önemli bir düzenlemeye gitti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yeni uygulamayla birlikte hak sahiplerinin başvuru süreci kolaylaştırılırken, mahkeme kararları doğrultusunda geriye dönük ödeme imkanı da getirildi.
VALİLİK BAŞVURUSU ZORUNLU! 1 YIL SÜRE VERİLDİ
Terör veya terörle mücadele nedeniyle maddi zarara uğrayan ya da yaşamını yitiren kişilerin yakınları, SGK'dan aylık bağlanabilmesi için öncelikle valiliklere başvurmak zorunda. Valilik bünyesindeki Zarar Tespit Komisyonu’nun vereceği karar doğrultusunda işlemler başlatılıyor. Ancak bu haklardan faydalanmak isteyen kişilerin, olay tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Mirasçılar ya da ilgili kişi, olaydan itibaren 1 yıl içinde başvurmazsa bu haktan faydalanamıyor.
NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Hak sahiplerine yapılan ödemeler, engellilik derecelerine göre farklılık gösteriyor:
1. derece engelli olanlara: Aylık 9.619 TL
2. derece engelli olanlara: Aylık 7.695 TL
3. derece engelli olanlara: Aylık 5.771 TL
Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL tutarındaki aylık, hisseleri oranında paylaştırılıyor.
Aylık ödemeler SGK tarafından yapılsa da, kaynak Hazine tarafından karşılanıyor.
SGK, BAKANLIĞA YAZI GÖNDERDİ
SGK’ya yönelik yapılan şikayetler üzerine, kurum geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı’na yazılı görüş talebinde bulundu. Bakanlık, terör kapsamında yaşanan yaralanma ve vefatlara dair her tür resmi belgenin ispat niteliği taşıyabileceğini belirtirken, karar merciinin netleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.
SGK DOĞRUDAN MAAŞ BAĞLAYACAK
SGK, bu süreçte mahkemeye taşınan ve kurum aleyhine sonuçlanan davaları dikkate alarak geçici bir çözüm geliştirdi. Buna göre, olayın terör kapsamında olup olmadığını valilik ya da komisyon henüz değerlendirmemiş olsa bile, belgeler arasında kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa, SGK doğrudan aylık bağlayabilecek. Böylece, daha önce dava açarak hak kazanan kişilere ödeme yolu açılmış oldu.