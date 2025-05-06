SGK Bakanlığa Yazı Gönderdi: 1 Yıl Süre Verildi! O Kişilere de Maaş Bağlanacak

SGK DOĞRUDAN MAAŞ BAĞLAYACAK

SGK, bu süreçte mahkemeye taşınan ve kurum aleyhine sonuçlanan davaları dikkate alarak geçici bir çözüm geliştirdi. Buna göre, olayın terör kapsamında olup olmadığını valilik ya da komisyon henüz değerlendirmemiş olsa bile, belgeler arasında kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa, SGK doğrudan aylık bağlayabilecek. Böylece, daha önce dava açarak hak kazanan kişilere ödeme yolu açılmış oldu.