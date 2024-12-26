SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Asgari Ücret Sonrası Rakamlar Sil Baştan Değişti
Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından SGK primi, işsizlik maaşı, BES kesintisi gibi ücretlerde de rakamlar değişti. İşte yeni tutarlar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında alınan kararla, 2025 yılı için asgari ücret yüzde 30 oranında artırılarak 22.104 TL olarak belirlenmişti. Bu artış yalnızca asgari ücretlilerin gelirini değil, birçok başka ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.
Asgari ücrete yapılan zam, işsizlik maaşından sigorta primlerine, genel sağlık sigortası ödemelerinden Bağ-Kur primlerine kadar tutarları değiştiriyor. 2025 yılı için güncellenen bazı ödeme kalemleri şöyle:
İŞTE KALEM KALEM YENİ TUTARLAR
İŞSİZLİK MAAŞI
2024 yılı minimum işsizlik maaşı: 7.940 TL
2025 yılı minimum işsizlik maaşı: 10.332 TL
2024 yılı maksimum işsizlik maaşı: 15.880 TL
2025 yılı maksimum işsizlik maaşı: 20.645 TL
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) KESİNTİSİ
2024 yılı: 600 TL
2025 yılı: 780 TL
BAĞ-KUR PRİMİ
2024 yılı alt limiti: 5.951 TL
2025 yılı alt limiti: 7.736 TL
İSTEĞE BAĞLI SGK PRİMİ
2024 yılı minimum tutar: 6.401 TL
2025 yılı minimum tutar: 8.321 TL
2024 yılı maksimum tutar: 48.006 TL
2025 yılı maksimum tutar: 62.408 TL
BORÇLANMA TUTARLARI
2024 yılı günlük minimum tutar: 213,23 TL
2025 yılı günlük minimum tutar: 277,20 TL
EVDE ÇALIŞTIRILANLARA ÖDENECEK AYLIK PRİM
2024 yılı: 6.501 TL
2025 yılı: 8.451 TL
TÜM KESİMLERİ ETKİLEYECEK
Uzmanlar, bu zam oranının doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiyi etkileyeceğini belirtiyor. İşsizlik maaşından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme kalemindeki artış, çalışanların yanı sıra işverenlerin de bütçelerini yeniden düzenlemelerini gerektirecek.