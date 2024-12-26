SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Asgari Ücret Sonrası Rakamlar Sil Baştan Değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında alınan kararla, 2025 yılı için asgari ücret yüzde 30 oranında artırılarak 22.104 TL olarak belirlenmişti. Bu artış yalnızca asgari ücretlilerin gelirini değil, birçok başka ödeme kalemini de doğrudan etkileyecek.

Asgari ücrete yapılan zam, işsizlik maaşından sigorta primlerine, genel sağlık sigortası ödemelerinden Bağ-Kur primlerine kadar tutarları değiştiriyor. 2025 yılı için güncellenen bazı ödeme kalemleri şöyle: