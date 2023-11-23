SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık

Sosyal Güvenlik Mevzuatı'nda yer alan ve erken emekliliğe yol açan bazı hastalıklar bulunuyor. Peki, bunlar hangi hastalıklar?

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 1

Sigorta kapsamında çalışmaya başlayan bireyler, çeşitli sebeplerle malul duruma düştüklerinde emekli olma şansına sahip olabilir. Sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emeklilik imkanları genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları temelinde iki ana kategoride ele alınıyor. Ancak her iki kategori arasında önemli farklar bulunuyor.

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 2

Bu hastalıkları yaşayan bireyler, daha erken emekli maaşı almaya başlayabilir. Bu mesleklerin hangileri olduğu ise ayrı bir merak konusunu oluşturuyor.

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 3

Sigortalı olarak çalışan kişiler, çeşitli sağlık sorunlarından dolayı erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu bağlamda, sağlık durumu kötüleşen veya rapor alan kişiler için sunulan erken emeklilik imkanları oldukça önemli bir rol oynuyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, bu ihtiyaca cevap verebilmek adına özel düzenlemeler içeriyor.

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 4

EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR

Malulen emeklilik hakkı, her hastalık için geçerli olmuyor. Bu emeklilik için, bazı özel sağlık durumlarının yaşanması gerekiyor. İşte malulen emekli olunabilecek rahatsızlıklar:

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 5

Kanser, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Beyin tümörleri, Behçet hastalığı, Organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 6

Tüberküloz, Siroz, Zekâ geriliği, Şizofreni, Bipolar bozukluk, Multipl skleroz (MS), Serebral palsi

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 7

Felç, Uzuv kayıpları, Demans, Görme kaybı

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 8

Bu hastalıkların yaşanması durumunda, iş gücü kaybı yüzde 60 ve üzerinde olursa, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 9

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Malulen emekli olabilmek için bazı yasal şartlar bulunuyor.

Bu şartlar: Sigortalı çalışma koşulu: İşçilerin en az 10 yıl süreyle kesintisiz bir şekilde sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekiyor. Prim ödeme şartı: Sigortalı bireyin en az 1800 gün prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

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SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık - Resim: 10

Malullük olayının zamanlaması: Malullük durumu, sigortalının işe başlama tarihinden sonra meydana gelmeli. Maluliyet belgesi: Çalışanın maluliyet durumu, resmi sağlık kuruluşlarından temin edilen maluliyet raporu ile belgelendirilmeli. Güç kaybı yüzdesi: Maluliyet raporuyla emeklilik başvurusu yapabilmek için en az %60 güç kaybının tespit edilmiş olması gerekiyor. Kaynak: Duvar

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