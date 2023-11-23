SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık

Sigortalı olarak çalışan kişiler, çeşitli sağlık sorunlarından dolayı erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu bağlamda, sağlık durumu kötüleşen veya rapor alan kişiler için sunulan erken emeklilik imkanları oldukça önemli bir rol oynuyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, bu ihtiyaca cevap verebilmek adına özel düzenlemeler içeriyor.