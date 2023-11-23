SGK açıkladı: İşte erken emekliliğe neden olan 18 hastalık
Sosyal Güvenlik Mevzuatı'nda yer alan ve erken emekliliğe yol açan bazı hastalıklar bulunuyor. Peki, bunlar hangi hastalıklar?
Sigorta kapsamında çalışmaya başlayan bireyler, çeşitli sebeplerle malul duruma düştüklerinde emekli olma şansına sahip olabilir. Sağlık sorunlarına bağlı olarak erken emeklilik imkanları genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları temelinde iki ana kategoride ele alınıyor. Ancak her iki kategori arasında önemli farklar bulunuyor.
Bu hastalıkları yaşayan bireyler, daha erken emekli maaşı almaya başlayabilir. Bu mesleklerin hangileri olduğu ise ayrı bir merak konusunu oluşturuyor.
Sigortalı olarak çalışan kişiler, çeşitli sağlık sorunlarından dolayı erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu bağlamda, sağlık durumu kötüleşen veya rapor alan kişiler için sunulan erken emeklilik imkanları oldukça önemli bir rol oynuyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, bu ihtiyaca cevap verebilmek adına özel düzenlemeler içeriyor.
EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR
Malulen emeklilik hakkı, her hastalık için geçerli olmuyor. Bu emeklilik için, bazı özel sağlık durumlarının yaşanması gerekiyor. İşte malulen emekli olunabilecek rahatsızlıklar:
Kanser, Epilepsi, Parkinson hastalığı, Beyin tümörleri, Behçet hastalığı, Organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS
Tüberküloz, Siroz, Zekâ geriliği, Şizofreni, Bipolar bozukluk, Multipl skleroz (MS), Serebral palsi
Felç, Uzuv kayıpları, Demans, Görme kaybı
Bu hastalıkların yaşanması durumunda, iş gücü kaybı yüzde 60 ve üzerinde olursa, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Malulen emekli olabilmek için bazı yasal şartlar bulunuyor.
Bu şartlar: Sigortalı çalışma koşulu: İşçilerin en az 10 yıl süreyle kesintisiz bir şekilde sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekiyor. Prim ödeme şartı: Sigortalı bireyin en az 1800 gün prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
Malullük olayının zamanlaması: Malullük durumu, sigortalının işe başlama tarihinden sonra meydana gelmeli. Maluliyet belgesi: Çalışanın maluliyet durumu, resmi sağlık kuruluşlarından temin edilen maluliyet raporu ile belgelendirilmeli. Güç kaybı yüzdesi: Maluliyet raporuyla emeklilik başvurusu yapabilmek için en az %60 güç kaybının tespit edilmiş olması gerekiyor. Kaynak: Duvar