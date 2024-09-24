SGK Açıkladı: Bu Kişiler Koşulsuz Şartsız Tazminat Alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı durumlarda çalışanlar kendi istekleriyle işten ayrılsalar da kıdem tazminatı alabiliyor. SSK’lı kadın çalışanlar, evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ancak bu durumda ne işveren ne de çalışan ihbar tazminatı talebinde bulunamıyor. Hamilelik veya doğum gibi sebeplerle işten ayrılmalarda ise kıdem tazminatı hakkı geçerli değil.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadınlar, daha sonra başka bir işte çalışabiliyor. Ancak tazminat almak amacıyla hileli boşanma gibi durumların tespit edilmesi halinde işveren, tazminatın geri ödenmesi için hukuki yollara başvurabiliyor. Hileli boşanma kanıtlanırsa, işçi tazminatı faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi