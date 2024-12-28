SGK 5 Yıl Erken Emekliliğin Formülünü Açıkladı: EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar İçin Son Şans
Milyonlarca çalışan erken yaşta emekli olmanın şartlarını merak ederken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Erken yaşlanma kavramı, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatından erken ayrılmak zorunda kalan kişilere 5 yıl daha erken emekli olma fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik, yeni düzenlemelerle daha da mümkün hale geliyor. Özellikle "erken yaşlanma" kavramının hayatımıza girmesiyle, yaş şartını tamamlayamayan birçok kişi emeklilik hayallerine daha erken kavuşabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün olabiliyor.
ERKEN YAŞLANMA NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle, yaşlılık aylığı için yaş şartını tamamlayamayan ancak "algı, bellek, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma, fizyolojik ve psikolojik yaşlanma" gibi durumlar yaşayan kişiler, erken yaşlanmış sayılıyor. Bu durumun tespiti için nöroloji, psikiyatri gibi branşların düzenlediği sağlık kurulu raporları dikkate alınıyor.
ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM AVANTAJI
Erken yaşlanma olarak değerlendirilen kişiler, hem yaş hem de prim konusunda büyük avantaj elde ediyor. Örneğin, 58 yaşında emekli olabilecek bir kişi, erken yaşlanma durumunda 55 yaşında ve daha az primle emekli olabiliyor. Bu durum, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak sağlık sorunları yaşayan kişiler için önemli bir fırsat sunuyor.
ERKEN EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI NELER?
Erken yaşlandığı belirlenenlerin emekli olabilmesi için şu şartları sağlaması gerekiyor:
- 55 yaşını doldurmuş olmak,
- Uzun vadeli sigorta kollarında en az 5400 gün prim ödemiş olmak,
- Bağ-Kur sigortalılarının herhangi bir prim borcu olmaması.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KİMLER NEREDEN BAŞVURU YAPABİLİR?
Sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam etmekte zorlanan, özellikle de bilişsel, fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler, erken yaşlanma durumunu değerlendirdirebilirler. Gerekli koşulları taşıyan kişiler, sağlık kurulu raporuyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuru yapabilirler.