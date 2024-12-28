SGK 5 Yıl Erken Emekliliğin Formülünü Açıkladı: EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar İçin Son Şans

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM AVANTAJI

Erken yaşlanma olarak değerlendirilen kişiler, hem yaş hem de prim konusunda büyük avantaj elde ediyor. Örneğin, 58 yaşında emekli olabilecek bir kişi, erken yaşlanma durumunda 55 yaşında ve daha az primle emekli olabiliyor. Bu durum, özellikle uzun yıllar çalışmış ancak sağlık sorunları yaşayan kişiler için önemli bir fırsat sunuyor.