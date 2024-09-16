Sezonu Açıldı Fiyatı 50 Lira Birden Düştü

Pazar yerlerinde fiyatların dalgalı olduğu ve hamsinin bu sezon palamuta göre daha az bulunduğu ifade ediliyor. Balıkçı esnafı Yıldız, "Hamsinin kilosu şu anda 150 lira. Ancak deniz suyunun soğumasıyla fiyatların daha da düşmesini ve 100 liraya kadar inmesini bekliyoruz. Hamsi fiyatları gün geçtikçe değişiyor; adeta bir borsa gibi" şeklinde konuştu.