Sezonu Açıldı Fiyatı 50 Lira Birden Düştü
1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte, pazar tezgahlarında balık çeşitleri yerini almaya başladı. İlk günlerde 200 lira olan hamsinin fiyatı, 150 liraya düştü.
Kaynak: İHA
Bolu'da 1 Eylül itibarıyla tezgahlarında 200 liradan satışa sunulan hamsi, deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle 50 lira gerileyerek 150 liradan satılmaya başlandı.
Balıkçı Engin Yıldız, deniz suyunun yüksek sıcaklığının hamsi popülasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, "Deniz suyu çok sıcak, bu yüzden hamsi çok çıkmıyor. Fiyatlar biraz yüksek ancak deniz suyu soğudukça fiyatların düşmesini ve sürümün artmasını umuyoruz" dedi.
Pazar yerlerinde fiyatların dalgalı olduğu ve hamsinin bu sezon palamuta göre daha az bulunduğu ifade ediliyor. Balıkçı esnafı Yıldız, "Hamsinin kilosu şu anda 150 lira. Ancak deniz suyunun soğumasıyla fiyatların daha da düşmesini ve 100 liraya kadar inmesini bekliyoruz. Hamsi fiyatları gün geçtikçe değişiyor; adeta bir borsa gibi" şeklinde konuştu.