Sezon Açıldı, Fiyatlar Çakıldı: Kilosu Aniden 8 Bin TL'den 400 TL'ye Düştü! Tezgahta Gören Kapış Kapış Aldı
Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altı üretimi yapılan yeşil eriğin hasadı sürerken, fiyatı 8 bin TL’den 400 TL’ye kadar düştü. İç piyasada büyük ilgi gören erik, aynı zamanda Dubai, Katar, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersin’de, örtü altı seralarda üretilen erkenci yeşil eriğin hasadı başladı. Özellikle Silifke ve Mut ilçelerinde yoğun şekilde yetiştirilen meşhur meyve, bu yıl da hem iç pazarda hem de ihracatta rağbet görüyor. Sezonun ilk zamanlarında kilogramı 8 bin TL’ye kadar çıkan yeşil erik, hasadın artmasıyla birlikte 400 TL seviyelerine kadar geriledi.
DUBAİ, KATAR, KANADA'YA GÖNDERİLİYOR
Silifke’nin Keben Mahallesi’nde toplanan erikler, makineler yardımıyla boylarına göre ayrılıp 400, 600 ve 800 TL’den satışa sunuluyor. Hem yurt içindeki manav ve market raflarında yerini alan erik, hem de yurt dışına gönderilmek üzere tüccarlara teslim ediliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya bulunuyor.
REKOLTE DÜŞTÜ TALEP YOĞUN
Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, bu yıl iklim koşullarının olumsuz etkisiyle rekoltenin ciddi oranda düştüğünü belirtti. Göksu Vadisi’nde yaklaşık 3 bin dönümlük erik bahçesi bulunduğunu ifade eden Kucur, "Soğuk hava, dengesiz iklim koşulları ve kuşların açan çiçekleri yemesi, ürün miktarını üçte bir oranında azalttı. Ancak erik, kalitesine göre 400 ila 800 TL arasında alıcı buluyor" dedi.
BOYUTUNA GÖRE FİYATI DEĞİŞİYOR
Serasında üretim yapan çiftçi Volkan Sümbül de bu yıl örtü altı üretim koşullarının zorlu geçtiğini aktardı. Ocak ayında bahar havası yaşanırken, şubat ayında ise ani soğuklar nedeniyle sürekli soba yakarak seraları ısıttıklarını söyledi. Ayrıca, bu yıl bölgeye gelen kuş popülasyonunun da çiçeklere ciddi zarar verdiğini belirtti.
Sümbül, "Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik ve boyuna göre 400, 600 ve 800 TL arasında satış yaptık. İhracatın bu şekilde sürmesi halinde üretici de emeğinin karşılığını alır" dedi. 5 dönümlük serasında 12 ton ürün elde etmeyi hedefleyen Sümbül, hasadın Nisan ortasında tamamlanacağını ifade etti.
YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
C vitamini bakımından oldukça zengin olan yeşil erik, bağışıklık sistemini destekliyor ve iltihapların azalmasına yardımcı oluyor. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenlerken, antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda kolesterolün dengelenmesine yardımcı olan bu meyve, kan şekerini dengeleyici etkisiyle de dikkat çekiyor.
Demir emilimini artıran özelliğiyle vücudun ihtiyaç duyduğu mineral desteğini sağlayan yeşil erik, sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.