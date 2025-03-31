Sezon Açıldı, Fiyatlar Çakıldı: Kilosu Aniden 8 Bin TL'den 400 TL'ye Düştü! Tezgahta Gören Kapış Kapış Aldı

BOYUTUNA GÖRE FİYATI DEĞİŞİYOR

Serasında üretim yapan çiftçi Volkan Sümbül de bu yıl örtü altı üretim koşullarının zorlu geçtiğini aktardı. Ocak ayında bahar havası yaşanırken, şubat ayında ise ani soğuklar nedeniyle sürekli soba yakarak seraları ısıttıklarını söyledi. Ayrıca, bu yıl bölgeye gelen kuş popülasyonunun da çiçeklere ciddi zarar verdiğini belirtti.

Sümbül, "Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik ve boyuna göre 400, 600 ve 800 TL arasında satış yaptık. İhracatın bu şekilde sürmesi halinde üretici de emeğinin karşılığını alır" dedi. 5 dönümlük serasında 12 ton ürün elde etmeyi hedefleyen Sümbül, hasadın Nisan ortasında tamamlanacağını ifade etti.