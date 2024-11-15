Sevilen Pizza Markası İflas Etti: Kimse Beklemiyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nin sevilen pizza zincirlerinden Fired Pie, 13 Kasım'da iflas koruması başvurusunda bulunarak sektörü şok etti. Şirketin, 500 bin ile 1 milyon dolar arasında varlığına karşın, 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında borcu bulunuyor. Bu durum, yalnızca Fired Pie'ı değil, tüm pizza sektörünü derinden etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.