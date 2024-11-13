Sevilen Cips Markasında Cam Parçaları Tespit Edildi: Marketlerden Acil Toplatılıyor

FİŞ OLMADAN PARA İADE EDİLECEK

Bu ürünün paketlerinin arka kısmında, geri çağırma ile ilgili bilgiler, son kullanma tarihi ve parti numaraları bulunuyor. Belirtilen ürünü alanların, fiş göstermeden satın aldıkları markete geri götürüp para iadesi alabilecekleri duyuruldu.

Cam parçaları gibi yabancı cisimlerin yutulması, yalnızca ağız ve boğazda değil, aynı zamanda sindirim sürecinde de ciddi yaralanmalara yol açabilir. Yutulan cam kırıkları, mide veya bağırsakların delinmesine, iç kanamaya veya karın bölgesindeki iltihaplanmaya neden olabileceği açıklandı.