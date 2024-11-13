Sevilen Cips Markasında Cam Parçaları Tespit Edildi: Marketlerden Acil Toplatılıyor
Türkiye’de ve Dünya’da çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü cips markasında cam parçaları tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de ve Dünya’da çeşitli sebepler nedeniyle toplatılan ürünler arasına bir yenisi daha eklendi. Rewe'nin özel markası olan 125 gramlık “Ja! Paprika Patates Çubukları” ürünü, Kuzey Ren-Vestfalya’nın merkezinde geri çağrılıyor.
Snäcky Knabbergebäck GmbH, bazı paketlerde cam kırıklarının bulunması nedeniyle olası sağlık risklerine karşı bu ürünün kullanılmaması konusunda uyardı. Firmanın açıklamasına göre, aynı markanın diğer ürünlerinde ise herhangi bir yabancı madde bulunmadı.
FİŞ OLMADAN PARA İADE EDİLECEK
Bu ürünün paketlerinin arka kısmında, geri çağırma ile ilgili bilgiler, son kullanma tarihi ve parti numaraları bulunuyor. Belirtilen ürünü alanların, fiş göstermeden satın aldıkları markete geri götürüp para iadesi alabilecekleri duyuruldu.
Cam parçaları gibi yabancı cisimlerin yutulması, yalnızca ağız ve boğazda değil, aynı zamanda sindirim sürecinde de ciddi yaralanmalara yol açabilir. Yutulan cam kırıkları, mide veya bağırsakların delinmesine, iç kanamaya veya karın bölgesindeki iltihaplanmaya neden olabileceği açıklandı.
Geri çağrılan ürün bilgileri şu şekilde:
Ürün adı: Ja! Kırmızı biberli patates çubukları
Gramaj: 125 gram
Son Kullanma Tarihi: 11 Nisan 2025
Parti Numarası: L0010087303