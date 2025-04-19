Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor

YENİ VERGİ UYGULAMASI DEVREYE GİRDİ

Dorset Belediyesi’nin verilerine göre, bölge genelinde yaklaşık 2.000 ikinci konut bulunuyor. Studland, Corfe Castle ve Lulworth gibi köylerin yer aldığı bu bölgede, ikinci evler giderek artan bir sorun haline gelmiş durumda. Studland’daki evlerin yarısından fazlasının artık ikinci konut statüsünde olduğunu belirten Mahalle Meclisi Başkanı Nick Boulter, bu durumun yerel halk üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Belediye ise çözüm olarak 1 Nisan itibarıyla yeni bir vergi uygulamasını devreye aldı. Artık ikinci ev sahipleri, mülkleri için yüzde 100 oranında belediye vergisi primi ödemek zorunda. Bu da standart belediye vergisinin tam iki katına denk geliyor.