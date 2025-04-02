Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi

Forbes dergisi, 39. kez yayımladığı Milyarderler Listesi ile küresel servet dağılımındaki son durumu gözler önüne serdi. Bu yıl açıklanan verilere göre, dünya çapında milyarder sayısı 3 binin üzerine çıktı. 2023’e kıyasla 247 kişi artan liste, toplamda 3 bin 28 kişilik rekor bir milyarder sayısına ulaştı.

SERVETLERİ 1 YILDA KATLANDI

Forbes’un paylaştığı verilere göre, milyarderlerin toplam serveti bir yıl içerisinde yaklaşık 2 trilyon dolar artarak 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu tutar, ABD ve Çin hariç tüm ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) üzerinde bir büyüklüğe karşılık geliyor.