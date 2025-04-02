Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi
Dünya genelinde milyarder sayısı ilk kez 3 bini aşarak rekor kırdı. Forbes'un 2024 listesine göre milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en zenginleri listesinde Türkiye'den 35 isim yer aldı.
Kaynak: AA
Forbes dergisi, 39. kez yayımladığı Milyarderler Listesi ile küresel servet dağılımındaki son durumu gözler önüne serdi. Bu yıl açıklanan verilere göre, dünya çapında milyarder sayısı 3 binin üzerine çıktı. 2023’e kıyasla 247 kişi artan liste, toplamda 3 bin 28 kişilik rekor bir milyarder sayısına ulaştı.
SERVETLERİ 1 YILDA KATLANDI
Forbes’un paylaştığı verilere göre, milyarderlerin toplam serveti bir yıl içerisinde yaklaşık 2 trilyon dolar artarak 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu tutar, ABD ve Çin hariç tüm ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) üzerinde bir büyüklüğe karşılık geliyor.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ ELON MUSK
Listenin başında, Tesla, SpaceX, X ve xAI gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk yer aldı. 342 milyar dolarlık servetiyle zirveye oturan Musk, yalnızca son bir yılda servetine 147 milyar dolar ekledi. Onu 216 milyar dolarla Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 215 milyar dolarla Amazon’un kurucusu Jeff Bezos takip etti. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 192 milyar dolarla dördüncü, lüks devi LVMH'nin CEO’su Bernard Arnault ise 178 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.
ABD eski Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesinin yanı sıra servetini de iki katına çıkardı. Trump’ın kişisel serveti 2,3 milyar dolardan 5,1 milyar dolara yükseldi.
DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI
ABD, 902 milyarder ile dünya genelinde bu alandaki liderliğini sürdürdü. Çin 516 milyarderle ikinci, Hindistan ise 205 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Kadın milyarder sayısı ise 406’ya ulaşarak toplam listenin yüzde 13,4’ünü oluşturdu. Walmart mirasçısı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu.
MİLYARDERLERİN YAŞ ORLAMASI ORTAYA ÇIKTI
Milyarderlerin yaş ortalaması 66 olarak kaydedildi. En yaşlı isim, 103 yaşındaki sigorta devi George Joseph olurken, en genç milyarder ise Alman ilaç şirketi Boehringer Ingelheim'ın 19 yaşındaki varisi Johannes von Baumbach oldu.
TÜRKİYE'DEN 35 MİLYARDER LİSTEYE GİRDİ
Bu yıl Türkiye'den 31 kişi doğrudan, 4 kişi ise yurtdışında edindikleri başarılarla milyarderler listesine girdi. Türkiye’nin en zengin ismi, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Ülker’i, 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding Başkanı Cemil Kazancı, 3,2 milyar dolarla Koç Holding’den İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarla Semahat Arsel ve yine 3,1 milyar dolarla Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak takip etti.
TOPLAM SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI
Yurtdışında elde ettikleri başarılarla öne çıkan Türk isimler arasında BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, Sierra Nevada Corporation’ın yöneticileri Eren ve Fatih Özmen çifti ile Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. Türkiye'den listeye giren milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 65 milyar dolar olarak hesaplandı.