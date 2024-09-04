Sert Düşüşe Geçti Uzmanı 'Şimdi Alım Zamanı' Dedi: Yatırımcılar Dikkat Bu Fırsat Bir Daha Gelmez
Altın piyasasında yaşanan ani düşüş sonrası yatırımcılara önemli bir uyarı yapıldı. Ons altın fiyatlarının 2.473 dolara kadar gerilemesi, yatırımcıları harekete geçirdi. Altın ve gümüş piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu belirterek, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Ünlü altın uzmanı İslam Memiş, son değerlendirmesinde ons altındaki düşüşün beklenen bir hareket olduğunu ifade etti. 2.450-2.500 dolar aralığının yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
FED KARARI BEKLENİYOR
Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı öncesinde altın fiyatlarının mevcut seviyelerde kalacağını öngördü. Ancak Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında ons altının 2.600 dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI
Gram altın konusunda da yatırımcılara tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, 2.750-2.800 lira aralığının alım için uygun olduğunu söyledi. Memiş, yıl sonu hedefini ise 3.000-3.500 TL aralığı olarak belirlediğini hatırlatarak, bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu belirtti.
GÜMÜŞE DİKKAT: ‘BEDAVA’ FIRSATI
Gümüş piyasasında da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, gümüşün altına kıyasla oldukça uygun fiyatlardan işlem gördüğünü ve bu durumun büyük bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Gram gümüş için yıl sonu tahminini 37 TL olarak açıkladı.
Bu değerlendirmeler, altın ve gümüş yatırımcılarının önümüzdeki süreçteki stratejilerini belirlemeleri açısından önemli sinyaller veriyor. Yatırımcıların özellikle FED’in faiz kararını yakından izlemeleri gerektiği belirtiliyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.