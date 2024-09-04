Sert Düşüşe Geçti Uzmanı 'Şimdi Alım Zamanı' Dedi: Yatırımcılar Dikkat Bu Fırsat Bir Daha Gelmez

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI

Gram altın konusunda da yatırımcılara tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, 2.750-2.800 lira aralığının alım için uygun olduğunu söyledi. Memiş, yıl sonu hedefini ise 3.000-3.500 TL aralığı olarak belirlediğini hatırlatarak, bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu belirtti.