Şeref Oğuz'dan Nokta Atışı: Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi

HÜKÜMETİN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

İşveren tarafı, asgari ücret desteğinin artırılarak sürmesini talep ederken, hükümetin bu süreçte nasıl bir tavır sergileyeceği belirleyici olacak.

Ekonomi üzerine açıklamalarıyla bilinen Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com’a yaptığı değerlendirmede, komisyondan yaklaşık 24 bin lira civarında bir rakam çıkacağını öngördüğünü, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu rakamı 25 bin liraya tamamlayabileceğini ifade etti.