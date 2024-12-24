Şeref Oğuz'dan Nokta Atışı: Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi
Milyonlarca çalışan, 2025 yılı asgari ücret rakamını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını bekliyor. Bu süreçte ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın komisyondan çıkan rakama müdahale ederek asgari ücreti artırabileceğini belirterek net rakam verdi.
Kaynak: Ekonomim.com
Asgari ücretle ilgili üçüncü toplantı sonrası sessizliğini bozan TÜRK-İŞ, mevcut net 17 bin 2 liralık asgari ücrete önce yüzde 45 enflasyon zammı yapılmasını, ardından yüzde 20 refah payı eklenmesini talep etti. Bu hesaplamayla asgari ücretin 29 bin 583 liraya ulaşması gerektiğini vurgulayan TÜRK-İŞ’in teklifi, işveren kanadında sıcak karşılanmadı.
HÜKÜMETİN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
İşveren tarafı, asgari ücret desteğinin artırılarak sürmesini talep ederken, hükümetin bu süreçte nasıl bir tavır sergileyeceği belirleyici olacak.
Ekonomi üzerine açıklamalarıyla bilinen Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com’a yaptığı değerlendirmede, komisyondan yaklaşık 24 bin lira civarında bir rakam çıkacağını öngördüğünü, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu rakamı 25 bin liraya tamamlayabileceğini ifade etti.
NET RAKAM VERDİ
Oğuz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete müdahale edebilir. 2022 yılında, komisyonun belirlediği yüzde 33’lük artışa ilave yaparak yüzde 50,5 oranında zam açıklamıştı. Benzer bir durum yaşanabilir. Enflasyon beklentisi yüzde 47. Bu orana göre asgari ücret 25 bin lira olarak şekillenebilir" dedi.
"KOYUN PAZARLIĞI" ELEŞTİRİSİ
Oğuz, asgari ücret tartışmalarını "koyun pazarlığına" benzeterek, asıl sorunun enflasyonun kontrol altına alınamaması olduğunu vurguladı:
"Asgari ücretlinin cebine giren rakam kadar, cebinden çıkan parayı da düşünmek gerek. Türkiye, enflasyonla mücadeleye odaklanmalı ve asgari ücret tartışmalarını geride bırakmalıdır."
SON TOPLANTI BU HAFTA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde dördüncü ve son toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı ya da çarşamba günü yapılacak toplantıda 2025 yılı asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.
OLASI ZAM SENARYOLARI
Kamuoyunda konuşulan zam oranları ve tahmini asgari ücret rakamları ise şu şekilde:
Yüzde 30 zam: Net 22 bin 103 TL
Yüzde 35 zam: Net 22 bin 953 TL
Yüzde 40 zam: Net 23 bin 803 TL
Yüzde 45 zam: Net 24 bin 653 TL
Yüzde 50 zam: Net 25 bin 503 TL