Şeref Oğuz'dan Bomba Dolar Açıklaması: Canlı Yayında Duyurdu

Şeref Oğuz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında biz bu arayı açtık. Bu şu demek oluyor, ‘Dolar ve enflasyon farkı kapanmayacak ama ilave fark da olmayacak. 2025 yılında dövizi enflasyon kıyılarında yüzdüreceğim’ demektir. Bu da en azından ihracatçının yüreğine biraz su serpiyor. İhracatçı şuna emin oldu, ‘kur üzerinden bana bir destek gelmeyecek ama en azından fark da açılmayacak’. Bu söylediğim yatırım stratejisi olarak insanlara fikir verebilir."