Şeref Oğuz'dan Bomba Dolar Açıklaması: Canlı Yayında Duyurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını açıkladı. 8 ayın ardından faizde 250 baz puanlık indirim yapılırken, dolar kuru yatay seyrini sürdürdü. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, doların 2025 yılına ilişkin beklentilerini canlı yayında paylaştı.
Kaynak: Tv100
TCMB’nin dün açıkladığı faiz kararı öncesinde piyasa beklentileri, 150 baz puanlık bir indirim yönündeydi. Ancak Merkez Bankası, bu beklentilerin üzerine çıkarak faizi 250 baz puan indirdi.
Faiz kararı sonrası Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,58 yükselişle 10.006,74 puana ulaştı. Döviz piyasasında ise dolar 35,24 TL, euro ise 36,71 TL seviyelerinde işlem gördü.
ŞEREF OĞUZ’DAN DÖVİZ DEĞERLENDİRMESİ
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, canlı yayında doların 2025 yılına yönelik öngörülerini paylaştı. Dövizde büyük sıçrama bekleyenlere yönelik açıklamalarda bulunan Oğuz, bu tür bir hareketin gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Şeref Oğuz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılında biz bu arayı açtık. Bu şu demek oluyor, ‘Dolar ve enflasyon farkı kapanmayacak ama ilave fark da olmayacak. 2025 yılında dövizi enflasyon kıyılarında yüzdüreceğim’ demektir. Bu da en azından ihracatçının yüreğine biraz su serpiyor. İhracatçı şuna emin oldu, ‘kur üzerinden bana bir destek gelmeyecek ama en azından fark da açılmayacak’. Bu söylediğim yatırım stratejisi olarak insanlara fikir verebilir."