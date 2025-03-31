Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak
Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, gram altın, ons altın, çeyrek altın ve diğer altın piyasası için flaş gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Oğuz, “Altına hücum başladı” dedi.
Kaynak: TV100
ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını hızla yukarı çekmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 18 değer kazanan altın için büyük bankalar yıl sonu tahminlerini revize ederken, Ekonomist Şeref Oğuz piyasadaki hareketliliği değerlendirdi.
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA YENİ REKOR
Piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altın 3.119 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 3.807 lira, çeyrek altın ise 6.271 liradan işlem görüyor.
Altındaki hızlı yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Şeref Oğuz, altının küresel belirsizlikler nedeniyle kalıcı bir yükseliş trendine girebileceğini belirtti.
“ALTINA HÜCUM BAŞLADI”
Oğuz, altının güvenli liman özelliğine vurgu yaparak, "Altına hücum başladı. Altın, dünyada güvensizlik endeksidir. Çünkü tüm paralar ölüp biter ama altın her zaman yerindedir. Ayrıca altında, önümüzdeki dönemde gerginliğin daha da artacağı konusunda insanlardaki beklentiyi de veriyor. Altının yükselmesindeki sebep, altın alımının hızlanması. Bizi enflasyon yönlendiriyor dünyayı ise Trump yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü ekonomist, dünyada Trump’ın politikalarının, Türkiye’de ise enflasyonun altın fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, piyasalardaki gerginliğin altın alımlarını daha da artırabileceğini belirtti.