Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak

“ALTINA HÜCUM BAŞLADI”

Oğuz, altının güvenli liman özelliğine vurgu yaparak, "Altına hücum başladı. Altın, dünyada güvensizlik endeksidir. Çünkü tüm paralar ölüp biter ama altın her zaman yerindedir. Ayrıca altında, önümüzdeki dönemde gerginliğin daha da artacağı konusunda insanlardaki beklentiyi de veriyor. Altının yükselmesindeki sebep, altın alımının hızlanması. Bizi enflasyon yönlendiriyor dünyayı ise Trump yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist, dünyada Trump’ın politikalarının, Türkiye’de ise enflasyonun altın fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, piyasalardaki gerginliğin altın alımlarını daha da artırabileceğini belirtti.