Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak
Ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, toplumsal yapının bozulmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğuz, bireysel çıkarların öne çıktığı toplumlarda çürümenin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, “Bireyleri bencilleşen toplumların çürümeye yüz tutmasını fark edenler, çare geliştirmekte geç kaldıkları için ödeyeceğimiz bedel ağır olacak” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ekonomim
Ekonomim'deki yazısında toplumsal çürümenin derinleştiğine vurgu yapan Oğuz, bozulmuş bir sistemin tamir edilebileceğini ancak çürüyen bir yapının onarılamayacağını dile getirdi. Oğuz, “Bozuk olanı tamir edersin, kırılanı onarırsın. Ancak çürüyen için yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Onarım kabul etmez, reform tutmaz. Yeni baştan inşa gerekecektir. Tıpkı Türkiye’nin bugünü gibi” diyerek mevcut durumu değerlendirdi.
“ÇÜRÜME, YASALARI İŞLEVSİZ KILAR”
Oğuz, çürümenin yalnızca ahlaki veya sosyal bir bozulma değil, aynı zamanda hukuk düzenini ve adaleti de etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çekti. “Çünkü çürüme, yapıyı bir arada tutan yasaları işlevsiz kılar. Başka yasalara itaat edilmeyen yerde çürüme, tek yasa olur. Çürümenin çaresi yoktur. Devrini tamamlayacaktır. Çürüme bir kez başlamaya görsün, hükmünü icra edene dek sürecek ve bir sonraki yapının gübreliği olacaktır” diyerek sistemin giderek sürdürülemez hale geleceğini ifade etti.
“ZAYIF LİDERLER ZOR ZAMANLARI GERİ GETİRİR”
Oğuz, tarihsel süreç içinde çürümenin nasıl geliştiğini ise şu dört aşama ile açıkladı:
1.Zor zamanlar güçlü liderler doğurur.
2.Güçlü liderler kolay ortamlar üretir.
3.Kolay ortamlar zayıf liderler var eder.
4.Zayıf liderler zor zamanları geri getirecektir.
Bu döngünün kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Oğuz, liyakat yerine sadakatin ön plana çıktığı, adaletin güçlüler lehine işlediği ve toplumsal değerlerin zayıfladığı bir ortamda çürümenin hızlandığını belirtti.
“ÖDEYECEĞİMİZ BEDEL AĞIR OLACAK”
Toplumun temel yapı taşlarından olan aile değerlerinin zayıflaması, bireysel çıkarların yükselmesi ve adalet mekanizmasının bozulmasıyla çürümenin kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Oğuz, “Neticede; bireyleri bencilleşen toplumların çürümeye yüz tutmasını fark edenler, çare geliştirmekte geç kaldıkları için ödeyeceğimiz bedel ağır olacak. Ancak sonunda güzel günler göreceğimiz kesindir” dedi.