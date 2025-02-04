Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak

“ÇÜRÜME, YASALARI İŞLEVSİZ KILAR”

Oğuz, çürümenin yalnızca ahlaki veya sosyal bir bozulma değil, aynı zamanda hukuk düzenini ve adaleti de etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çekti. “Çünkü çürüme, yapıyı bir arada tutan yasaları işlevsiz kılar. Başka yasalara itaat edilmeyen yerde çürüme, tek yasa olur. Çürümenin çaresi yoktur. Devrini tamamlayacaktır. Çürüme bir kez başlamaya görsün, hükmünü icra edene dek sürecek ve bir sonraki yapının gübreliği olacaktır” diyerek sistemin giderek sürdürülemez hale geleceğini ifade etti.