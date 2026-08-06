Serbest Piyasada Döviz Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euroda İbre Yukarıda

İstanbul serbest piyasasında dolar yeni güne 47,5840 liradan, euro ise 55,0920 liradan başlayarak bir önceki günün kapanış fiyatlarının üzerindeki seyrini sürdürdü.

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Serbest Piyasada Döviz Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euroda İbre Yukarıda
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Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin takibinde olan İstanbul serbest piyasası, yeni işlem gününe hareketli başladı.

Serbest piyasada 47,5820 liradan alınan dolar, 47,5840 liradan satılıyor. 55,0900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,0920 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,5720 lira, euronun satış fiyatı ise 54,9720 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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