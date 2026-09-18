Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar Yükselişle, Euro Düşüşle Başladı

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, güne hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar 48,7830 liradan, euro ise 56,0380 liradan haftanın son işlem gününe merhaba dedi.

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Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar Yükselişle, Euro Düşüşle Başladı
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Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yön arayan döviz piyasasında bu sabah ilk rakamlar ekranlara yansıdı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7810 liradan alınan dolar, 48,7830 liradan satılıyor. 56,0360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,0380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,6740 lira, euronun satış fiyatı ise 56,0700 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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