Seradan Markete Ulaşana Kadar Fiyatında Rekor Artış! Seracı Kan Ağlıyor, Market Sahibinin Cebi Doluyor
Antalya, Türkiye'nin en büyük domates üretim merkezlerinden biri olarak, bu yıl domates fiyatlarının dikkat çekici bir artış yaşadığı bir dönemi yaşıyor. Seradan markete kadar geçen süreçte fiyatlar ortalama yüzde 175 oranında artıyor. Antalya'da seradan ortalama 20 TL'ye çıkan domatesin fiyatı, bazı marketlerde 55 TL'ye kadar çıkabiliyor. Toptancı hallerinde domatesin kilosu 25 ila 30 TL arasında değişirken, semt pazarlarında 20 ila 40 TL, marketlerde ise 47 ila 55 TL arasında satılmakta.
Kaynak: DHA
2023 yılında 2 milyon 548 bin 601 ton domates üreterek Türkiye'deki domates üretiminde lider olan Antalya'da, fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Antalya Ticaret Borsası'nın verilerine göre, kasım ayında domates işlem miktarı yüzde 92,14 artarken, fiyatlar ise yüzde 11,41 oranında yükseldi.
Aksu ilçesinde sera üretimi yapılan alanlarda domatesin fiyatı 20 TL civarında başlarken, halde 25 ila 30 TL, semt pazarlarında ise 20 ila 40 TL arasında satışa sunuluyor. Marketlere ulaşan domatesin fiyatı ise yaklaşık yüzde 175 artış göstererek 47 ila 55 TL arasında değişiyor. Domates üreticileri, marketlerdeki fiyatların çok yüksek olduğunu ve bu durumu anlamadıklarını belirtti.
"MARKETTE FİYAT NASIL BÖYLE ARTIYOR ANLAMADIM"
20 yıldır çiftçilik yapan Süleyman Kurtan, maliyetlerin her yıl arttığını ve seraya harcanan işçilik, gübre ve ilaç maliyetlerinin de yükseldiğini ifade etti.
Kurtan, "Domatesin fiyatı 20 TL'den başladı, 35 TL'ye kadar çıktı ve şu anda 20 TL civarında. Ancak marketlerde 60-70 TL'ye satılabiliyor. Market fiyatlarının nasıl bu kadar arttığını anlamıyorum" dedi. Kurtan, Antalya'da üretilen domatesin aynı şehirde bu kadar yüksek fiyatlara satılmasının garip olduğunu ve fiyatların kış aylarında düşmeye başlamasını beklediğini belirtti.
"GEÇEN SENE 12, BU SENE 36 LİRA"
Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, domates fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttığını söyledi. Geçen yıl aynı dönemde domatesin kilogramı 12 TL iken, bu yıl 36 TL'ye yükseldi. Akcan, çiftçilerin bu yıl ekim yaparken daha dikkatli davrandığını ve üreticinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.
"MARKETLER ÇÖPE DÖKTÜĞÜ ÜRÜNLERİN BEDELİNİ TÜKETİCİDEN ALIYOR"
Akcan, marketlerin, çöpe döktükleri ürünlerin bedelini tüketicilerden aldığını ifade ederek, "Pazarlar, tüketicilerin en ucuz sebzeye ulaşabileceği yerlerdir. Marketler ise çöpe döktükleri ürünlerin bedelini müşterilere yansıtıyor" dedi.
"MARKETLERİN KREDİ KARTI ÖDEMELERİ FİYATI ARTIRIYOR"
Pazarcılık yapan Cevdet Kara, pazar tezgahlarında domatesin fiyatının 25 ila 40 TL arasında değiştiğini ancak kredi kartıyla alışveriş yapan müşterilerin fiyatların artmasına sebep olduğunu söyledi.
Kara, "Vatandaşlar kredi kartıyla ödeme yaparken, banka faizleriyle birlikte domatesin fiyatı daha da artıyor" dedi. Kara, tüketicilerin bu artışları fark etmediğini ve pazarda aracılara yönelik sıkça duydukları eleştirilerin de doğru olup olmadığını sorguladıklarını ifade etti.