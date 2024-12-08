Seradan Markete Ulaşana Kadar Fiyatında Rekor Artış! Seracı Kan Ağlıyor, Market Sahibinin Cebi Doluyor

Kurtan, "Domatesin fiyatı 20 TL'den başladı, 35 TL'ye kadar çıktı ve şu anda 20 TL civarında. Ancak marketlerde 60-70 TL'ye satılabiliyor. Market fiyatlarının nasıl bu kadar arttığını anlamıyorum" dedi. Kurtan, Antalya'da üretilen domatesin aynı şehirde bu kadar yüksek fiyatlara satılmasının garip olduğunu ve fiyatların kış aylarında düşmeye başlamasını beklediğini belirtti.