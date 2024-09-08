Şenol Babuşcu'dan Türkiye'nin Kredi Notları Hakkında Çarpıcı Açıklama

Şenol Babuşcu'nun aktardığı verilere göre, Türkiye’nin kredi notu uluslararası kuruluşlarca yatırım yapılabilir seviyenin çok altında. S&P ve Moody’s, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına yerleştirirken, Fitch bu farkı 3 kademe olarak değerlendiriyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik açıdan ciddi riskler taşıdığını ve uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak görülmediğini ortaya koydu.

Babuşcu’ya göre, düşük kredi notları borçlanma maliyetlerini artırırken, ekonomik iyileşme sürecini de olumsuz etkileyebilir.