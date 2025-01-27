Şenol Babuşçu Kara Haberi Verdi: Rekor Zam Gelecek

İSTANBUL'DA KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 13 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıklamıştı. Yeni tarifeler şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 47 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 47 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 80 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 790 TL

Osmangazi Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 795 TL