Şenol Babuşçu Kara Haberi Verdi: Rekor Zam Gelecek
İstanbul’dan sonra Ankara’da da toplu ulaşıma zam geleceği öne sürüldü. İddialara göre, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam gelecek. Buna göre, tam bilet 21 liradan 27 TL’ye yükselecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 ila yüzde 30 oranında zam planlandığını öne sürdü. İddialara göre, tam bilet ücretinin mevcut 21 TL’den 25-27 TL bandına çıkabileceği belirtiliyor.
Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam bekleniyor %20-%30 aralığında planlanan zam sonrası 21 TL olan otobüs bileti 25-27 TL aralığında olacak.
GÜNCEL ANKARA ULAŞIM TARİFESİ
Ankarakart / Başkentkart Tek Biniş:
Tam: 21,00 TL
Tam Aktarma: 10,00 TL
İndirimli: 10,50 TL
İndirimli Aktarma: 6,50 TL
Kredi Kartı ile Biniş:
Tam: 25,00 TL
NFC (Cep Telefonu) ile Biniş:
Tam: 25,00 TL
QR Kodlu Tek Binişlik Bilet:
Tam: 24,00 TL
Öğretmen Biniş Ücretleri:
İndirimli: 15,50 TL
İndirimli Aktarma: 7,50 TL
İSTANBUL'DA KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 13 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıklamıştı. Yeni tarifeler şu şekilde:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 47 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 47 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 80 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 790 TL
Osmangazi Köprüsü: Tek yön geçiş ücreti 795 TL
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM VE TAKSİ TARİFELERİNE ZAM
İstanbul’da ulaşıma yönelik zam kararları gündemde kalmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılması kararlaştırılmıştı.
YENİ İSTANBUL TOPLU ULAŞIM TARİFESİ
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci bilet: 13,17 TL
Öğretmen bilet: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2118,15 TL
Marmaray tam bilet: 59,76 TL
Metrobüs tam bilet: 40,68 TL
Metrobüs öğrenci: 13,17 TL
TAKSİ ÜCRETLERİ
İstanbul’da taksi ücretlerinde de artış yaşandı. Tarife açılış ücreti 30 TL’den 42 TL’ye çıkarılırken, indi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 100 TL’den 135 TL’ye yükseldi.
İBB'NİN ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ
İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 46,09 oranında zam yapılmasına yönelik önerisi, UKOME toplantısında kabul edilmedi.