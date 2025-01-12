Şenol Babuşcu Kara Haberi Verdi: Rekor Artış Oldu

İLLERE GÖRE KONKORDATO BAŞVURULARI

Prof. Dr. Babuşcu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, konkordato başvurularında en çok başvuru yapılan iller arasında İstanbul 919 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Onu 437 başvuru ile Ankara ve 162 başvuru ile Kocaeli takip etti. İlk 10’daki diğer iller ise sırasıyla İzmir (153), Bursa (144), Tekirdağ (102), Konya (97), Denizli (97), Antalya (93) ve Balıkesir (72) oldu.