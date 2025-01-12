Şenol Babuşcu Kara Haberi Verdi: Rekor Artış Oldu
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, konkordato başvurularında en riskli sektörlerin inşaat ve tekstil olduğunu açıkladı. Ekonomik kriz ve belirsizliklerin etkisiyle birçok sektör zor günler geçirirken, iflas ve konkordato başvurusunda bulunan iller belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek faiz oranları, hammadde maliyetlerindeki artış ve piyasa koşullarının yarattığı zorluklar nedeniyle iflastan korunma amacıyla konkordato başvuruları artıyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, inşaat ve tekstil sektörlerinin bu süreçte en kırılgan yapıya sahip olduğunu vurguladı.
İLLERE GÖRE KONKORDATO BAŞVURULARI
Prof. Dr. Babuşcu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, konkordato başvurularında en çok başvuru yapılan iller arasında İstanbul 919 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Onu 437 başvuru ile Ankara ve 162 başvuru ile Kocaeli takip etti. İlk 10’daki diğer iller ise sırasıyla İzmir (153), Bursa (144), Tekirdağ (102), Konya (97), Denizli (97), Antalya (93) ve Balıkesir (72) oldu.
RİSK ALTINDAKİ SEKTÖRLER
Konkordato başvurularında risk sıralamasında inşaat ve tekstil sektörlerinin ardından gıda, akaryakıt, giyim, mobilya, metal ürünler, otelcilik, tarım ve enerji sektörleri geliyor.
EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLİ
Konkordato başvurularındaki artışın temel nedenleri arasında, artan maliyetler, rekabet koşulları ve ekonomik belirsizlikler gösteriliyor. Prof. Dr. Babuşcu’nun açıklamalarına göre, bu süreçte şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemek için konkordato seçeneğine başvurmaları dikkat çekici bir eğilim oluşturuyor.
Babuşcu şu açıklamada bulundu:
Konkordatoda en riskli sektörlerde ilk sırada inşaat, hemen arkasında tekstil var. Konkordatoya başvuru yapılan illerde 2 büyük ilden sonra Kocaeli geliyor. (Aralık 2024)