Sendikalı Memurların Oranı Belli Oldu! En Fazla Üye Bakın Hangi Sendikada

Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme düzeyi yeni istatistiklerle gün yüzüne çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan 2025 Temmuz dönemine ait verilere göre, Türkiye genelinde görev yapan 3 milyon 16 bin 495 memurun 2 milyon 319 bin 157’si bir sendikaya üye. Böylece kamu çalışanlarının sendikalaşma oranı yüzde 76,88 olarak tespit edildi.

Sendikalı Memurların Oranı Belli Oldu! En Fazla Üye Bakın Hangi Sendikada
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Verilere göre, en fazla üyeye sahip konfederasyon Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) oldu. Toplamda 1 milyon 78 bin 831 üyesi bulunan Memur-Sen, tüm sendikalar arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Onu, 560 bin 60 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) ve 166 bin 266 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) izledi.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLÜLÜK ZİRVEDE

Sendikalı memurların en yoğun bulunduğu hizmet kolu "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" oldu. Bu alanda toplam 976 bin 80 memur bir sendikaya üye. Aynı hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 428 bin 618 üyeyle en çok tercih edilen sendika olurken, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 249 bin 447, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ise 149 bin 13 üyeyle dikkat çekti.

SAĞLIKTA 3 SENDİKA ÖNE ÇIKIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında sendikalı memur sayısı 593 bin 903 olarak kayıtlara geçti. Bu hizmet kolunda da Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 273 bin 831 üyeyle ilk sırada yer aldı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) 130 bin 991 üyeye sahipken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 27 bin 829 üyeyle öne çıktı.

BÜRO HİZMETLERİNDE SENDİKALAŞMA YOĞUNLUĞU

“Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet kolunda 269 bin 34 kamu görevlisi bir sendikaya bağlı. Bu alanda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 117 bin 46, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 88 bin 766, Devlet Memurları Sendikası (DMS) ise 20 bin 655 üye sayısına ulaştı.

SENDİKALAŞMA ORANI YÜKSELİŞTE

2025 yılı itibarıyla kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme oranının yüzde 76,88’e ulaşması, Türkiye’de kamu sendikacılığının geniş kitleler tarafından benimsendiğini gösteriyor. Sendikalaşma düzeyindeki bu yüksek oran, kamu çalışanlarının toplu sözleşme süreçlerine daha güçlü şekilde katılmasını sağlarken, sektörel dağılım açısından da eğitim ve sağlık alanlarının örgütlülük bakımından öne çıktığını ortaya koyuyor.

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Kaynak: AA

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